Hezbollah haalt Israëlische drone boven Libanon neer

Hezbollah heeft in het zuiden van Libanon een Israëlische militaire drone neergehaald. Dat meldt AL-Manar, de tv-zender van Hezbollah maandag. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat een drone is neergestort tijdens routinewerkzaamheden maar gaf geen reden voor de crash, aldus persbureau Reuters. De spanningen tussen Israël en Libanon zijn de afgelopen weken toegenomen.

Hezbollah zou de drone uit de lucht hebben geschoten bij de plaats Ramyah, niet ver van de grens met buurland Israël. „De Israëlische drone is in handen van de strijders van Hezbollah”, aldus de groepering in een verklaring. Israël heeft laten weten zich geen zorgen te maken over de informatie die eventueel uit de drone kan worden gehaald.

Lees ook: Hezbollah slaat terug tegen Israël, maar nog niet hard

Eind augustus crashte in de Libanese hoofdstad Beiroet twee Israëlische drones bij een aanval op Hezbollah. Een van de drones vloog het mediakantoor van Hezbollah binnen. Er was alleen materiële schade. Ook zou Israël aanvallen hebben uitgevoerd op een basis van PFLP (GC), een Palestijnse bondgenoot van Hezbollah.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah beloofde toen dat Israëlische drones in het Libanese luchtruim zouden worden neergeschoten. Ook vernietigde Hezbollah een Israëlisch militair voertuig net over de Libanese grens. Dit was de eerste keer sinds 2006 dat Hezbollah een militaire actie tegen Israël heeft opgeëist.