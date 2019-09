Degelijk Oranje op koers voor EK

Op een onbezorgde en tegelijkertijd weinig sprankelende avond in Tallinn, deed het Nederlands elftal wat het moest doen. Oranje won met 4-0 bij Estland, de zwakste tegenstander in groep C van de EK-kwalificatie.

Het was het type wedstrijd dat het Nederlands elftal al even niet meer gespeeld had. Een uitduel bij een ‘klein’ voetballand, in een intieme entourage, tegen een defensief ingestelde ploeg en de druk er tegelijkertijd vol op met het oog op de kwalificatie, voor het EK volgende zomer.

De laatste wedstrijd die je daarmee kon vergelijken was Wit-Rusland-uit, twee jaar geleden voor WK-kwalificatie, toen Nederland moeizaam wist te winnen in de slotfase – Arjen Robben deed nog mee.

Nederland kwam de afgelopen anderhalf jaar, mede door de Nations League, voornamelijk uit tegen Europese toplanden, waar het in fases achterover kon leunen en in de omschakeling kon toeslaan. In die zin was deze Estland-uit in Tallinn in de A. Le Coq Arena, met 14.000 toeschouwers, weer een nieuwe test voor dit Oranje in ontwikkeling: hoe een mindere tegenstander kapot te spelen.

Nederland slaagde. Al was het in de beginfase wat slordig en enkele keren te lichtzinnig in de duels. Estland, 100ste op de FIFA-ranking en nog puntloos in de EK-kwalificatie, wist zo in het eerste kwartier twee gevaarlijke uitbraken te forceren, zonder dat het tot een doelpoging leidde. Slippertjes, als krasjes op een verder gecontroleerde avond.

Nederland oogde over het algemeen degelijk, zette hoog druk, jaagde af en wist Estland naar achteren te drukken. De energie en de juiste intenties waren zichtbaar en werden goed ten uitvoer gebracht. Het was duidelijk dat er vanuit de technische staf instructies waren gegeven om regelmatig het afstandsschot te hanteren, als breekijzer door de Estse muur – al leidde dat niet tot goals.

Al snel viel de 0-1, die het voetballen in wedstrijden als deze zoveel makkelijker maakt. Opkomende back Daley Blind bediende Ryan Babel vanaf links met een voorzet die licht getoucheerd werd, waarop de aanvaller van Galatasaray met rechts binnentikte, via de doelman.

Estland stak er veel werklust in, poogde Nederland bij de strot te pakken, hopend op een punt en daarmee op een stunt, zoals zes jaar geleden toen Oranje met toenmalig bondscoach Louis van Gaal is de slotminuten ontsnapte met 2-2.

De rechterkant van Oranje onderging maandagavond een metamorfose ten opzichte van het duel tegen Duitsland van vrijdag. Joël Veltman zet zijn revival, na een eerdere, langdurige blessureperiode, door bij Oranje en begon als rechtsback in plaats van Denzel Dumfries, omdat de Ajax-verdediger „vaster” is, zei bondscoach Ronald Koeman bij de NOS.

Davy Pröpper begon op het middenveld in plaats van Marten de Roon omdat hij „iets meer gevoel in zijn positiespel” heeft. Donyell Malen, die vrijdag voortreffelijk debuteerde, kreeg een basisplek, rechts voorin.

Malen kan gezien worden als een van de internationals van ‘The New Wave’, zoals het wat bombastische filmpje heet dat de KNVB vrijdag voor het duel tegen Duitsland plaatste. Het moet symbool staan voor het vernieuwde Nederlands elftal, waar de gemiddelde leeftijd van de kernploeg (de basiself tegen Duitsland) op 26,5 jaar ligt.

Het idee: na het uittreden van de ‘grote vier’ – Robben-Van Persie-Sneijder-Van der Vaart – en de voetbalcrisis van de afgelopen jaren, is nu een nieuwe lichting opgestaan die weer perspectief biedt. „De volgende golf komt eraan”, klinkt het in de film, gelardeerd met beelden van Memphis Depay, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

Depay, hij maakte tijdens het WK van 2014 ook de oude lichting mee, zei zondag dat dit een andere generatie is, met andere karakters, jongere jongens. „Wij zijn de new wave”, zei hij. „De jongens voelen zich vrij. Het straalt energie uit. Laten we op de wave stromen.”

Het was Babel, met zijn 32 jaar een vertegenwoordiger van de oude ‘golf’, die het duel kort na rust besliste met een kopgoal (0-2), na een prima voorzet van Depay. Die maakte zelf de 0-3, een schot met links, die netjes in de hoek krulde. Oranje werkte verder aan het doelsaldo en kopte via Georginio Wijnaldum 0-4 binnen.

Nederland ligt op koers voor het EK. Over een maand wachten de volgende duels: tegen Noord-Ierland in Rotterdam en Wit-Rusland in Minsk.

Duitsland heeft zich herpakt na de nederlaag tegen Nederland. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won in Belfast met 2-0 van Noord-Ierland. Het eerste doelpunt was van Marcel Halstenberg. De linkerverdediger dook vlak na rust op in het strafschopgebied van de Noord-Ieren en schoot de bal met een halfvolley in de rechterbovenhoek. Aanvaller Serge Gnabry rondde in blessuretijd een fraaie steekpass van Kai Havertz af met een schuiver.

