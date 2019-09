De prioriteiten van team-Von der Leyen

Voor mannelijke EU-ambtenaren breken onzekere tijden aan. Ze zijn naar verhouding met te veel, vindt hun nieuwe baas Ursula von der Leyen die per 1 november de Europese Commissie gaat leiden. „Ik zal ervoor zorgen dat aan het einde van mijn ambtstermijn op alle managementniveau’s binnen de Commissie volledige gendergelijkheid bestaat,” belooft de Duitse christen-democraat. Gendergelijkheid is een van haar speerpunten. „Minder zal ik niet accepteren”, benadrukt Von der Leyen (60) die een indrukwekkende politieke loopbaan nu bekroont met het hoogste ambt in Brussel.

Deze dinsdag presenteert ze haar team van 27 kandidaat-eurocommissarissen – uit elk land één. (De Britten dragen vanwege de voorgenomen Brexit geen kandidaat voor.) Als zij allen de hoorzittingen in het Europees Parlement later deze maand overleven, treedt de Commissie-Von der Leyen met een recordaantal vrouwen aan: dertien op 27. In de huidige Commissie is dat negen op 28.

„Het aloude excuus ‘we kunnen geen vrouwen vinden’ werkt niet meer, en gelukkig maar”, zegt Samira Rafaela (D66), in het Europees Parlement lid van de commissie vrouwenrechten. „Hoe meer diversiteit des te beter de keuze van prioriteiten van deze Commissie. Onderwerpen die jaren onzichtbaar bleven worden nu geagendeerd, zegt de D66’er. „Een goed signaal is dat Von der Leyen huiselijk geweld tegen vrouwen op de officiële EU-misdaadlijst wil hebben.”

Rafaela hoopt met de komst van meer vrouwen op „andere omgangsvormen” in het Commissiegebouw. „Minder haantjes en ego’s, meer verbinding en empathie.” In Brussel groeide de afgelopen jaren de aversie tegen de manier waarop voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn adjudant Martin Selmayr de ‘zaakjes’ achter de schermen regelden, als mannen onder elkaar.

Sylvie Goulard: de Française wordt getipt als Commissaris Mededinging. Was Europarlementariër en politiek adviseur van Commissievoorzitter Romano Prodi. Politiek federalist in hart en nieren. Er loopt een onderzoek tegen haar naar oneigenlijk gebruik van EU-geld. Foto Joel Saget/AFP Josep Borrell: deze Spanjaard is kandidaat-Buitenlandcoördinator. Was (2004-2007) voorzitter van het Europees Parlement. Is nog minister van Buitenlandse Zaken in Spanje. Op de Balkan heeft hij als in principe onpartijdige bemiddelaar een probleem: Spanje erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet. Foto Stephanie Lecocq/EPA Dubravka Šuica: de Kroatische kandidaat was burgemeester van Dubrovnik (2001-2009). Ze wordt getipt als Commissaris EU-Uitbreiding. Een risicovolle kandidatuur, want ze moet onderhandelen met toetredingskandidaat Servië, de aartsvijand van Kroatië. Foto Christian Creutz/Hollandse Hoogte/Isopix Didier Reynders: al in de jaren tachtig was hij vice-premier van België; in de decennia er na was hij niet weg te slaan uit de binnenlandse politiek. Belgische veteraan. Veel Vlamingen zijn woedend dat hij als Franstalige liberaal – net als Charles Michel die Europees Raadspresident wordt – ook een Europese topjob krijgt. Twee Walen, nul Vlamingen, dat steekt. Reynders wordt mogelijk Commissaris Begroting. Foto Toms Kalnins/EPA Virginijus Sinkevičius: de Litouwer is de enige kandidaat namens een Europese groene partij. De 28-jarige minister van economie studeerde zes jaar geleden af (Europese studies) aan Maastricht Universiteit. Staat al jaren op lijstjes met ‘Meest invloedrijke jonge mensen’. Foto Darek Delmanowicz/EPA Elisa Ferreira: de Portugese is een zwaargewicht op financieel-economisch terrein. Ze pleit voor financiële stabiliteit in de eurozone. Was Europarlementariër (2004-2016), is de huidige vice-gouverneur van de centrale Bank van Portugal. Foto iStock Frans Timmermans: de PvdA-er was de afgelopen vijf jaar al de eerste vice-voorzitter. Krijgt nu als first vice-president waarschijnlijk de portefeuille Klimaat en Duurzaamheid. Bekend om zijn vurige speeches. Verloor afgelopen zomer nipt de strijd om het Commissievoorzitterschap. Foto Adam Warzawa/EPA Margrethe Vestager: de Deense was Eurocommissaris Mededinging. Ze groeide uit tot powervrouw die bedrijven als Google miljardenboetes oplegde vanwege de ontoelaatbare dominante marktpositie van het bedrijf. Ze trad ook op tegen lidstaten die multinationals lokken met belastingvoordelen. Ze wordt net als Frans Timmermans first vice. Beoogde portefeuille: Digitale Industrie. Foto Andreu Dalmau/EPA Ursula von der Leyen, hier op de foto met haar voorganger Jean-Claude Juncker. Ze gold lang als kroonprinses van bondskanselier Angela Merkel. Sinds 2013 de eerste Duitse vrouwelijke minister van Defensie. Stamt uit een politiek geslacht Albrecht (vader was premier van Nedersaksen). Geboren in Brussel. Doctor in de medische wetenschap. Foto Virginia Mayo/AP

In haar geloofsbrief Agenda voor Europa – een Unie die de lat hoger legt toont Von der Leyen zich ambitieus: Europa moet zich sterker opstellen in het digitale tijdperk en een assertievere rol spelen op het politieke wereldtoneel.

Maar prioriteit nummer één is haar ‘Green Deal’. Ze streeft ernaar om de komende tien jaar 1.000 miljard euro vrij te maken voor een duurzaam Europa. In 2030 moet de CO 2 -uitstoot met 50 procent zijn afgenomen. Voor wie die transitie pijn gaat doen wil Von der Leyen een steunfonds optuigen.

Is dat realistisch? „Het is in ieder geval veelbelovend”, vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). „Von der Leyen móét wel. De opmars van groene partijen in Europa zet haar extra onder druk.” Maar onzeker is, volgens Eickhout, of ze „haar rug recht houdt”. Voor Duitsland, met een grote auto-industrie, en voor veel Oost-Europese landen met een verouderde en vervuilende industrie, komt er een moment dat de Green Deal te hard gaat. „Die zullen gaan steigeren. Heeft Von der Leyen dan het lef om door te duwen?”

Sleutelpositie

Beoogd portefeuillehouder Klimaat en Duurzaamheid is Frans Timmermans (PvdA), die in de nieuwe Commissie als ‘first-vice’ de directe vervanger van Von der Leyen wordt. Het is de sleutelpositie waar premier Mark Rutte (VVD) voor heeft gevochten. Want in de nieuwe Commissie moet elk plan of wetsvoorstel een zogeheten duurzaamheidstest doorstaan, en dus eerst langs het bureau van Timmermans. Daarvan profiteert Den Haag dat zo via Timmermans als eerste inzage heeft in de Brusselse agenda.

In de huidige Commissie was Timmermans de afgelopen vijf jaar de hoeder van de rechtsstaat. Betekent Timmermans’ portefeuillewissel dat de schenders van de rechtsstaat – landen als Polen en Hongarije – straks vrijuit gaan? „De aandacht van de nieuwe Commissie voor dit thema gaat zeker niet verslappen”, zegt Timmermans in de wandelgangen van het Europees Parlement. „Daar kunnen de Polen en Hongaren op rekenen, dat beloof ik.”

Von der Leyen zal blij zijn dat de presentatie van haar nieuwe team samenvalt met de publicatie, deze dinsdag, van een alarmerend rapport over de verzwakte positie van de EU in de wereld. Denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) trekt daarin een harde conclusie: het buitenlandbeleid van de EU is niet in staat om Europeanen – ingeklemd tussen onvoorspelbare spelers als Poetin, Trump en Xi – te beschermen. De meerderheid van EU-burgers, onderzocht ECFR, wil dat de EU „zich als geopolitieke speler volwassen gaat opstellen.” Koren op de molen van Von der Leyen die streeft naar „een weerbaardere EU met een echte Europese defensie-unie en een assertiever buitenlandbeleid”. Personificatie van dat beleid wordt de 72-jarige Spanjaard Josep Borrell die is voorgedragen als Buitenlandcommissaris. Hij omschreef Rusland onlangs nog als „onze oude vijand” en noemde Washingtons betrekkingen met Venezuela „cowboy-diplomatie”. Betwijfeld wordt of hij van de EU een mondiale powerplayer kan maken. Tegen andere kandidaten zijn bezwaren omdat ze ‘plakken aan het pluche’: maar liefst acht kandidaten waren de afgelopen vijf jaar al Commissaris. „Dat is mijn grootste zorg als ik naar team-Ursula kijk”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. „Het risico is dat de blijvende ambtenarij Brussel blijft bestieren. Business as usual.”

Grillen Wie haalt selectie niet?

Van 30 september tot 8 oktober gaan de kandidaten op de grill tijdens hoorzittingen in het Europees Parlement (EP). Traditie wil dat er altijd wel één kandidaat sneuvelt. In 2004 was dat de Italiaanse kandidaat Rocco Buttiglione die homoseksuelen „zondaars” noemde. In 2009 verloor de Bulgaarse Ruminia Jeleva haar zelfbeheersing tijdens de hoorzitting. Haar man werd verdacht van banden met de Russische maffia. Jeleva werd woedend. Exit Jeleva. In 2014 stevende de Sloveense premier Alenka Bratusek af op verlies bij verkiezingen. Toch had ze achter de schermen gefikst dat zij hoe dan ook de Sloveense kandidaat-eurocommissaris zou worden. Het EP pikte die manoeuvre niet. Wie is nu de sneuvelkandidaat? De Griek Margaritas Schinas wordt genoemd. Hij vertegenwoordigt als huidige Commissiewoordvoerder voor velen de arrogantie van de Brusselse macht. Ander probleemgeval: de Roemeense Rovana Plumb, ex-minister voor Europese fondsen in haar land dat wordt geplaagd voor corruptieschandalen rond EU-subsidies.