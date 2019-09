D66 wil veestapel halveren vanwege stikstofuitspraak

D66 wil de veestapel in Nederland te halveren om de uitstoot van stikstof in die sector te verminderen. Daardoor moet meer ruimte komen voor de bouw van nieuwe woningen, aldus de regeringspartij maandag. Het voorstel volgt op de uitspraak van de Raad van State dat er geen extra stikstof meer mag worden uitgestoten. Hierdoor staan 18.000 projecten op de tocht, waaronder de bouw van woningen, wegen en veestallen.

In Nederland zouden volgens D66 vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens moeten worden gehouden. Volgens de partij is de landbouw verantwoordelijk voor 70 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. „De verhouding is compleet zoek”, aldus D66. „Nederland is een postzegel waarop veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.”

De partij wil boeren voor een keuze stellen: ze moeten overstappen op zogeheten kringlooplandbouw, waarbij afvalstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo niet, dan kunnen ze ervoor kiezen om te stoppen. In beide gevallen wil de regeringspartij dat de boeren financieel ondersteund worden.

Gevolgen

Eind mei zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Onder dit programma voldeden uitstoters in Nederland al aan de Europese regels voor stikstofuitstoot als ze een plan hadden voor compensatie. Dit was niet voldoende, aldus de Raad van State. Stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur en Nederland bood met het PAS-programma te weinig bescherming.

Sindsdien staan duizenden nieuwe projecten op de tocht. Zo is de uitbreiding van de ringweg in Utrecht en de verbreding van de A15 en A12 bij Arnhem stilgelegd. Ook werd de opening van Lelystad Airport uitgesteld en de bouw van een grootschalig nieuwbouwwijk in Roermond geschrapt.