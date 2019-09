‘CO2-uitstoot auto’s stijgt door toename verkoop suv’s’

Ondanks dreigende forse boetes voor autofabrikanten stijgt de gemiddelde CO 2 -uitstoot van auto’s in de Europese Unie. Dat concludeert de Europese milieuorganisatie Transport & Environment in een maandag verschenen rapport. Vooral de stijgende verkoop van suv’s (luxeauto’s met vierwielaandrijving) die veel CO 2 uitstoten, moet worden teruggedrongen willen fabrikanten boetes ontlopen, aldus de organisatie.

Autofabrikanten spraken in 2017 met de Europese Commissie normen voor de uitstoot van CO 2 af. Een nieuwe auto mag vanaf 2020 gemiddeld maximaal 95 gram CO 2 per gereden kilometer uitstoten. De gemiddelden gelden vanaf 2021 over alle nieuw verkochte auto’s van een fabrikant. Zo hoopt Brussel de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren en verduurzaming van benzine- en dieselauto’s af te dwingen.

Ondanks die normen stijgt de CO 2 -uitstoot van auto’s in Europa sinds 2016, bleek deze zomer uit een studie van het Europees Milieu Agentschap (EEA). De stijging wordt voor een groot deel verklaard door een toename in de verkoop van suv’s die zwaarder zijn en een krachtigere motor hebben. Deze wagens stoten daardoor meer CO 2 uit. Het EU-agentschap stelde dat een op de drie verkochte auto’s (4,5 miljoen in de EU en IJsland in 2018) een suv. Transport & Environment verwacht dat dit aandeel in 2021 zal stijgen naar 40 procent.

Halverwege norm

Volgens de milieuorganisatie zijn de meeste autofabrikanten nog niet halverwege met het halen van de EU-normen. Om boetes te vermijden, is een stijging van de verkoop van hybride of volledige elektrische auto’s cruciaal, stelt Transport & Environment. Het percentage verkochte elektrische en hybride auto’s stijgt weliswaar, maar is nog steeds erg laag. In 2018 was zo’n 2 procent van de totaal verkochte nieuwe auto’s elektrisch of hybride, een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.

Ook aan het „agressief marketen” van de suv’s moet een einde komen, vindt de milieuorganisatie. Fabrikanten moeten consumenten verleiden om „kleinere en minder krachtige motoren” te kopen. „Beweringen dat de daling in de verkoop van dieselauto’s de oorzaak is van de stijging van de uitstoot kloppen niet. Het is de opkomst van de suv, gedreven door agressieve marketing van autofabrikanten, die de voornaamste oorzaak van de stijging van uitstoot is.”