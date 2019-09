Amerikaanse staten openen gezamenlijk onderzoek naar marktpositie Google

Bijna alle Amerikaanse staten openen een federaal onderzoek naar internetgigant Google. Dat heeft de procureur-generaal van Texas maandagavond bekendgemaakt. Het onderzoek moet uitwijzen of Google misbruik maakt van zijn marktpositie.

Het grootschalige onderzoek wordt geleid door de autoriteiten van Texas. Onderzocht wordt welke gevolgen de machtige positie van zoekmachine Google heeft voor de digitale advertentiemarkt en in hoeverre consumenten worden benadeeld. Ook bekijken de aanklagers of de privacy van gebruikers bij Google in het geding is, bijvoorbeeld doordat het bedrijf grote hoeveelheden persoonlijke data opslaat.

Behalve 48 staten draagt ook Puerto Rico, een vrijstaat van de Verenigde Staten, bij aan het onderzoek, evenals het District van Columbia. De staten Californië en Alabama doen niet mee.

Boetes

In maart kreeg Google nog een miljardenboete opgelegd van de Europese Unie vanwege machtsmisbruik. Het was de derde hoge boete voor het bedrijf in nog geen twee jaar tijd. Eerder kwam de zoekmachine in opspraak omdat het eigen producten voorrang zou geven in de zoekresultaten.

Behalve een zoekmachine heeft Google ook besturingssysteem Android voor mobiele telefoons ontwikkeld, alsmede een groot aantal apps. Google is eigendom van Alphabet, dat een marktwaarde van 820 miljard dollar heeft (omgerekend zo’n 741 miljard euro).

Soortgelijk onderzoek naar Facebook

Vrijdag werd ook bekend dat er een groot onderzoek wordt gestart naar Facebook. Samen met collega’s in acht andere staten bekijken aanklagers in New York de dominante marktpositie van het sociale medium. Het onderzoek moet uitwijzen of Facebook concurrentie belemmert en de privacy van gebruikers in gevaar brengt.

De VS willen al langere tijd strenger optreden tegen de macht van grote techbedrijven. Eind juli kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie daartoe een groot onderzoek aan.