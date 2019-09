Beoogde KPN-baas ontkent fout bij aandelentransactie

Dominique Leroy, de beoogde nieuwe bestuursvoorzitter van KPN, ontkent fouten te hebben gemaakt bij de verkoop van een groot aantal Proximus-aandelen. Vrijdag meldden Belgische media dat de Belgische beurswaakhond FSMA de bewuste deal – waarbij Leroy ruim 285.000 euro opstreek – onderzoekt omdat amper een maand erna werd aangekondigd dat Leroy de Belgische telecomgroep Proximus verlaat om in Nederland bij KPN aan de slag te gaan. Een dergelijke stap wordt gezien als koersgevoelig en het onderzoek van de FSMA zou dan ook gericht zijn op handel met voorkennis.

Zondag liet Leroy (54) in een „persoonlijke boodschap” weten dat zij „de perceptie die is ontstaan” betreurt. Ze legt in de verklaring op de website van Proximus uit dat zij op het moment dat zij opdracht gaf om aandelen te verkopen „nog niet had besloten Proximus te verlaten”. Wel was Leroy met het Belgische concern in bespreking over een hernieuwing van haar contract en had ze gesprekken lopen met meerdere partijen. Waaronder KPN.

Leroy wijst erop dat zij als hoogste bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf „weinig momenten” heeft waarop ze haar eigen aandelen mag verhandelen. Ze zat al in een zogeheten ‘gesloten periode’ – waarin handel niet is toegestaan voor de bestuursvoorzitter – sinds 22 november 2018. „Het was al meerdere maanden dat ik graag mijn aandelen wenste te verkopen, maar dit mocht niet.”

De eerste mogelijkheid was op 1 augustus, na publicatie van de tweedekwartaalcijfers van Proximus. Daarom had Leroy eind juli al opdracht gegeven aan haar bank de aandelen te verkopen, en dat gebeurde ook. De toezichthouder werd hiervan op de hoogte gesteld. „Ik begrijp dat de timing achteraf gezien de indruk kan wekken dat ik dit deed juist voor en omwille van mijn vertrek. Dit is zeker niet de reden [...]”, aldus Leroy in de verklaring.

Donderdag werd na sluiten van de beurs bekend dat Leroy – die sinds 2014 bestuursvoorzitter is van Proximus, het voormalige Belgacom – is aangesteld als bestuursvoorzitter van KPN. Per 1 december stapt ze over.

Leroy volgt bij KPN de Colombiaans-Italiaanse Maximo Ibarra op die in juni, na één jaar als bestuursvoorzitter, aankondigde zijn functie eind september neer te zullen leggen. Als Leroy de nieuwe baas wordt bij KPN, is ze een van de weinige vrouwelijke bestuurders die een Nederlands beursgenoteerd bedrijf leidt. Andere bekende zijn Nancy McKinstry van uitgeverij Wolters Kluwer en Herna Verhagen van PostNL.