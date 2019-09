Veel meer Britse investeringen in Nederland sinds Brexit-referendum

Britse bedrijven zijn sinds het Brexit-referendum drie jaar geleden bijna zes keer zo veel gaan investeren in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Britse ondernemingen openen vestigingen in Nederland als voorbereiding op een eventuele No Deal-Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk zonder handelsafspraken uit de EU stapt.

Vorig jaar gaven bedrijven uit het VK 80 miljard euro uit in Nederland. Een jaar eerder was dat 35 miljard euro. In 2016, het jaar waarin de Britten in een volksraadpleging kozen voor uittreding uit de EU, investeerden Britse concerns nog voor slechts 14 miljard euro.

Andersom vertrokken Nederlandse firma’s juist op grote schaal uit het VK. Waar ze in 2016 nog 50 miljard euro in Britse vestigingen staken, haalden ze vorig jaar per saldo zelfs voor 11 miljard euro aan investeringen terug.

Brussel nam deze week maatregelen voor een No Deal-Brexit. Lees ook: EU reserveert rampengeld

No Deal

Ondernemingen vrezen een No Deal-Brexit, die ervoor zorgt dat het VK op slag buiten alle Europese afspraken en regelingen valt. Daardoor kunnen in het VK gevestigde ondernemingen die veel zaken doen met bedrijven in de EU het moeilijk krijgen. Vorige maand werd duidelijk dat bijna honderd Britse bedrijven al naar Nederland zijn verhuisd. Nog eens honderden zouden nadenken over een overstap.

De Britse uittreding uit de EU staat gepland op 31 oktober. Volgens premier Boris Johnson valt er aan die datum niet te tornen. Hij zegt erop te vertrouwen dat hij op tijd een deal kan sluiten met Brussel, maar dat het VK zo nodig zonder overeenkomst uit de Unie stapt. Dat laatste scenario willen Johnsons tegenstanders voorkomen met een wet die de premier dwingt uitstel van de Brexitdatum aan te vragen.