Leclerc wint Grand Prix van Monza

De Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza is zondag gewonnen door Charles Leclerc, rijdend voor Ferrari. Het is de tweede zege op rij voor de 21-jarige Monegask, die vanaf poleposition aan de Formule 1-wedstrijd begon.

Max Verstappen eindigde als achtste. De Red Bull-racer moest vanaf de achterhoede beginnen aan de race. De Nederlander had een gridstraf gekregen omdat een nieuwe motor in zijn auto was geplaatst. Daarmee had hij het maximumaantal toegestane motoren in één seizoen overschreden.

Het Mercedes-team wist de plekken twee en drie veilig te stellen met Valtteri Bottas en vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat een Ferrari-rijder als eerste finisht in Monza. Het circuit staat bekend als het snelste van de wereld. Over twee weken wordt er geracet op het circuit in Singapore.