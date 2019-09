Iran: Olietanker aangekomen op plaats van bestemming

Olietanker Adrian Darya 1 heeft volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken z’n plaats van bestemming bereikt. Dat meldt persbureau Reuters zondag op basis van een verklaring uit Teheran. De vracht aan boord - ruwe olie - is volgens Iran verkocht. Wat de plaats van bestemming precies is en of de olie ook al van boord is, is niet bekend.

De Adrian Darya is vrijdag voor het laatst gezien, toen satellieten van het bedrijf Maxar Technologies de supertanker voor de haven van het Syrische Tartus zagen liggen. Er was door de Verenigde Staten al een paar dagen naarstig naar het schip gezocht, nadat het dinsdag van internationale radars was verdwenen. Waarschijnlijk was een transponder op het schip uitgeschakeld.

Embargo

De Adrian Darya - die tot een maand geleden nog de Grace 1 heette - vormde bijna twee maanden geleden de aanzet voor hernieuwde spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Op verzoek van dat laatste land werd het schip begin juli in beslag genomen bij Gibraltar, omdat het vermoeden bestond dat de ruwe olie aan boord bestemd was voor Syrië. Een door de Europese Unie ingesteld embargo verbiedt handel met het regime in Damascus.

Tegelijkertijd dreigen de Verenigde Staten met sancties tegen landen die Iraanse olie kopen, of handelen met de Revolutionaire Garde van het land. De Adrian Darya 1 mocht nota bene weer uitvaren onder de voorwaarde dat Iran de vracht niet aan Syrië zou leveren. Een poging van de Verenigde Staten om het schip zelf in beslag te nemen mislukte.

De relatie tussen de twee landen is slecht sinds president Donald Trump zich vorig jaar eenzijdig terugtrok uit een internationaal atoomakkoord dat zijn voorganger Barack Obama en onder andere de EU met Teheran had gesloten. Iran dreigt sindsdien ook met terugtrekking uit de deal, die ook door een tiental andere landen is ondertekend. Vrijdag kondigde Teheran de bouw van nieuwe ultracentrifuges aan, die gebruikt worden bij het verrijken van uranium.