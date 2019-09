In Brazilië heeft iedereen het even over kussende striphelden

De burgemeester van Rio de Janeiro heeft dit weekend een kleine kruistocht gevoerd tegen een volgens hem „ongepast” boek op de Internationale literatuur Biënnale, die momenteel in de Braziliaanse stad wordt gehouden.

De oerconservatieve burgemeester en voormalig evangelische predikant stuurde een bewapend inspectieteam naar de boekenbeurs om alle kopieën in beslag te nemen van stripboek Avengers: The Children's Crusade van Marvel, met op de cover twee kussende mannelijke superhelden. De illustratie is ‘pornografisch’, ongeschikt voor kinderen en een bedreiging voor het gezin, aldus Crivella in een video op Twitter. De boeken moeten in zwart plastic worden verzegeld om „onze kinderen te beschermen zodat ze niet worden aangezet tot homoseksualiteit”, zei hij.

Anti-censuurprotest

De burgemeester dreigde het evenement te sluiten als de boeken nog langer verkocht werden. Een urenlange zoektocht op de boekenbeurs, waar een spontaan anti-censuurprotest uitbrak, leverde niets op. Voordat de inspecteurs arriveerden waren alle exemplaren snel opgekocht en verspreid onder de bezoekers.

De organisatoren probeerden via een rechtszaak het besluit te blokkeren en werden op basis van het recht op vrijheid van meningsuiting door de rechter in het gelijk gesteld, maar een hogere rechtbank verwierp de uitspraak in het voordeel van Crivella.

De zaak veroorzaakte dit hele weekend grote commotie in Brazilië. Sinds het aantreden van de ultrarechtse, populistische president Jair Bolsonaro en diens ideologische en evangelische geestverwanten zoals Crivella waait er een steeds sterkere homofobe wind. LHBT-koppels worden door deze conservatieve groep politici neergezet als een bedreiging voor het ‘traditionele gezin’, terwijl Brazilië op het gebied van homorechten lang vooruitstrevend was en een van de eerste Latijns-Amerikaanse landen (in 2013) die het homohuwelijk erkende.

Zoenende superhelden

Massa’s Brazilianen reageerden fel op Crivella’s censuur en plaatsten foto’s van kussende gaykoppels op sociale media. Folha de São Paulo, de grootste kwaliteitskrant, zette de zoenende striphelden op de voorpagina. Extra een ander dagblad, publiceerde een foto van een dakloze vrouw en haar kind, bedelend op straat om eten. „Crivella, dit is pas ongepast”, stond er bij, verwijzend naar de groeiende armoede in Brazilië.