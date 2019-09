De tifosi konden eindelijk weer eens juichen voor Ferrari

Een enorm spandoek met het steigerende paard dat golft op een uitzinnige menigte in het rood. Een coureur in rood pak op de hoogste trede van misschien wel het mooiste podium van het racejaar. En dat Italiaanse volkslied, met die herkenbare cadans – altijd al gepassioneerd meegezongen, maar als er wat te vieren valt nog een tandje luider.

Als een zege op één enkel circuit voor één team zelfs een mislukt seizoen goed kan maken, dan is dat wel een overwinning van Ferrari in de thuisrace op Monza. Charles Leclerc, het supertalent, had de eer om de tifosi het eerste feest sinds 2010 te bezorgen. Eindelijk.

Wat een verschil ten opzichte van een week eerder, toen Leclerc zijn eerste Formule 1-overwinning boekte. In Spa nog met een dubbel gevoel over de streep, omdat hij die zaterdag zijn oude kartmaatje, Formule 2-coureur Anthoine Hubert, had verloren aan een tragisch ongeval. Nu was er bij de licht onderkoelde Leclerc ontlading. Winnen in een Ferrari op Monza, hij wilde het van jongs af aan, en hij wist hoeveel dat zou betekenen. In keurig Italiaans bedankte hij het team, Zo hoort het dan ook. „Dit podium is meer dan ik had durven dromen in mijn carrière”, zei hij later.

De tweede Ferrari-overwinning van het jaar kwam tot stand in een race die veel spannender en boeiender was dan de gemiddelde op la pista magica vlak bij Milaan. Het powercircuit zorgt lang niet altijd voor nagelbijtmomenten, maar de race van dit jaar leverde een geweldig gevecht tussen Leclerc en de twee Mercedessen op, vooral met Lewis Hamilton.

Charles Leclerc van Ferrari gaat over de finish op Monza, tot vreugde van de Italiaanse fans. Foto Antonio Calanni/AP

Hamilton reed rondenlang binnen een seconde van Leclerc, er was geduw en getrek en er waren fouten aan beide kanten, vooral afgedwongen. Het was op het randje, al vond Mercedes dat het er bij vlagen over was. Leclerc leek op een cruciaal moment goed weg te komen met een waarschuwing, waarover Mercedes-teambaas Toto Wolff cynisch zei: „Zou je hem een penalty geven in Monza? Dan krijg je rellen.”

Prachtige verhaallijn

Laten we zeggen dat Leclerc de wedstrijdleiding een beetje mee had zondag. Het mag geen rol spelen, maar voor de Formule 1 als geheel was een zege van Ferrari in Italië een prachtige verhaallijn, na de vaak dramatische ontknopingen van de raceweekenden op Monza de afgelopen seizoenen, na hoopvolle signalen vooraf. De blamage van 2017: Sebastian Vettel werd derde, maar kwam niet in de buurt van de Mercedessen. En 2018, ook toen was er hoop na de poleposition voor Kimi Raikkonen. Ferrari moest toen genoegen nemen met een tweede plek voor de Fin.

Wie anders dan Leclerc om dat spook te verjagen? 21 jaar pas, volgens criticasters te vroeg gehaald na één jaar droogzwemmen bij Sauber. Het was een lang gekoesterde wens van Sergio Marchionne, vorig jaar overleden, om dit seizoen voor Leclerc te kiezen in plaats van veteraan Raikkonen. Een gouden greep, Leclerc is het enige lichtpuntje in een nieuw kwakkelseizoen voor Ferrari.

Dit moest het seizoen worden waarin Ferrari een einde zou maken aan de hegemonie van Mercedes, winnaar van alle titels sinds 2014. Maar rommelige strategie, fouten, pech, en ook te vaak simpelweg een mindere auto hebben ervoor gezorgd dat halverwege het seizoen die droom al voorbij is.

Leclerc daarentegen had al eerder dan in Spa zijn eerste overwinning verdiend. De poleposition in Monza dit weekend was al zijn vierde van het jaar: in Bahrein nekte motorpech hem, in Oostenrijk was een agressieve Max Verstappen net de betere.

Leclerc verdient na dit weekend de status van nummer één binnen het team. Dat heeft alles te maken met het wonderlijke verval van zijn teamgenoot Vettel. Viervoudig wereldkampioen, maar compleet uit vorm en niet meer op zijn gemak. Leclerc is geregeld de snellere van de twee, leidt in onderlinge kwalificatieduels, heeft twee overwinningen tegenover nul voor Vettel en staat sinds zondag voor hem in het WK-klassement.

Een Ferrari-fan zwaait met een vlag van het automerk op de tribunes van Monza. Foto Andrej Isakovic/AFP

Leclerc rijdt niet foutloos, maar de fouten van Vettel zijn voor een coureur van zijn statuur onbegrijpelijk. Hoe hij op Monza zondag de controle over zijn auto verloor, vervolgens in blinde paniek de baan weer op stuurde en daarbij Lance Stroll aantikte: tien seconden tijdstraf erbij en een troosteloze dertiende plek. Een volgend groot incident met straf en hij moet mogelijk een race uitzitten.

Zwakten van Vettel

Wat is er toch aan de hand met Vettel? Bezwijkt hij onder de druk van een brutaal jong talent als teamgenoot, zoals bij Red Bull toen Daniel Ricciardo daar voor het eerst furore maakte? Of is hij überhaupt de passie voor het racen kwijt? Hij kon zich sinds 2015 achter Raikkonen verschuilen, die zich moeiteloos schikte als tweede coureur. Leclerc legt de zwakten van Vettel bloot. Als er niet meer aan de hand is.

Vettel, 32, heeft nog een contract tot en met volgend seizoen. Altijd was hij onbesproken bij Ferrari, maar hij zal het team nu ongetwijfeld kopzorgen geven. Een feest met de uitzinnige tifosi op Monza zal Ferrari hoogstens even afleiden van de situatie. Dat feest had vanwege hem moeten zijn, hij was immers de coureur die een einde moest maken aan een periode van jaren zonder zege in de thuisrace. Dat hij nu moest toekijken hoe de eer naar zijn jonge teamgenoot ging, zal een klap zijn.

GP van Italië Max Verstappen achtste Max Verstappen eindigde de Grote Prijs van Italië op een achtste plek. Verstappen begon de race achteraan, liep al snel schade op en was daarna kansloos voor een goede klassering. Verstappen blijft derde in de WK-stand met 185 punten, maar wordt nu gevolgd door Charles Leclerc (182). Lewis Hamilton leidt met 284 punten, Valtteri Bottas heeft er 221.