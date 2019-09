Bijval weerdienst voor foute uitspraak Trump over orkaan Dorian

De leiding van het Amerikaanse weerinstituut NOAA heeft het opgenomen voor president Donald Trump. Tot verontwaardiging van veel meteorologen stelde het NOAA dit weekeinde dat de president gelijk had toen hij op zondagochtend 1 september op Twitter waarschuwde dat de orkaan Dorian behalve Florida ook andere staten, waaronder Alabama, zwaar zou kunnen raken.

Op dat moment was het volgens de weerdiensten echter al uitgesloten dat Alabama serieus getroffen zou worden. De National Weather Service (NWS) van Alabama werd overspoeld door telefoontjes van bezorgde bewoners over de tweet van de president. De dienst besloot daarom onmiddellijk te reageren met een reactie op Twitter: ‘Alabama zal NIET geraakt worden door #Dorian. We herhalen, in Alabama zullen de gevolgen van de orkaan #Dorian niet gevoeld worden. Het systeem blijft te ver weg in het oosten’.

Zwarte stift

De afgelopen week hield president Trump echter vol dat Alabama op die eerste september nog wel degelijk gevaar liep. Om dat te bewijzen toonde hij zelfs een officiële weerkaart van het NOAA waarin het onzekerheidsgebied van de route van de orkaan simpel met een zwarte viltstift was uitgebreid tot boven Alabama.

Vrijdagavond kreeg de president onverwachts steun van het NOAA. Op zijn website schrijft de dienst dat de president en het publiek tot maandag 2 september te horen kregen dat Dorian gevolgen kon hebben voor Alabama. De verklaring geeft een link naar de geleidelijk veranderende voorspellingen. De ‘absolute termen’ waarmee de NWS in Alabama uitsloot dat de staat getroffen zou worden waren daarmee volgens het NOAA ‘niet in overeenstemming’ met de vooruitzichten van dat moment.

Volgens The Washington Post heeft het NOAA alle weerdiensten in het land kort na de tweet van de president gewaarschuwd vooral niet via sociale media te reageren, geen mening over het onderwerp te geven en alleen te verwijzen naar de officiële voorspellingen van het Nationaal Orkaan Centrum.

Veel meteorologen zijn verontwaardigd over het feit dat het NOAA de president steunt en daarvoor een van zijn eigen diensten openlijk afvalt. „Voor het eerst heb ik druk ervaren vanuit de leiding om niet te zeggen wat de werkelijke voorspelling is”, zegt een anonieme meteoroloog tegen The Washington Post.

Jane Lubchenco, het hoofd van het NOAA onder president Obama, zei in een reactie: „Dit oogt als klassieke, politiek gemotiveerde verhulling, bedoeld om onnauwkeurige verklaringen van de baas te rechtvaardigen.”

Meteorologen wijzen erop dat op de kaarten die het NOAA nu heeft verspreid om Trump gelijk te geven weliswaar Alabama door Dorian geschampt zou kunnen worden, maar dat het dan hooguit restanten van een tropische storm zijn, met windsnelheden van 62 tot 120 kilometer per uur. Die veroorzaken zelden schade en zijn geen aanleiding om vooraf grote maatregelen te nemen.

Keith Setter van de Amerikaanse meteorologenvereniging noemt de kritiek op de NWS „ongerechtvaardigd”. Hij prijst de dienst juist voor de snelheid waarmee een fout van de president werd rechtgezet.

Michael Halpern, van de Union of Concerned Scientists, zegt sprakeloos te zijn dat het NOAA de gevoelens en het ego van de president kennelijk belangrijker vindt dan accurate weersvoorspellingen. „Als we van het weer al politiek maken”, vraagt Halpern zich af, „wat blijft er dan nog te politiseren over?”