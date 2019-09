Bewoner steekt medewerkster zorginstelling neer

Een medewerkster van een zorginstelling in Amsterdam is zondag ernstig gewond geraakt. De vrouw werd rond het middaguur neergestoken door een bewoner van het verzorgingshuis aan de Postjesweg in het westen van de hoofdstad, zo maakte de politie bekend.

De vrouw is inmiddels buiten levensgevaar, vertelt een woordvoerder van de politie „maar het zag er in eerste instantie zeer ernstig uit”. Wat er precies voorafging aan de steekpartij kon de woordvoerder nog niet zeggen. De man die de vrouw neerstak, is aangehouden.

Volgens Ronald Schmidt, bestuurder van de zorginstelling, is de medewerkster in een vol restaurant van het verzorgingshuis neergestoken. „Mensen schrokken van het gegil en er ontstond een enorme consternatie. Iedereen is enorm aangedaan. Het is afschuwelijk, het ergste wat je kunt verzinnen,” zei Schmidt tegen Het Parool. Volgens Schmidt werkte de medewerkster in het restaurant.