Andreescu overrompelt Serena Williams en wint US Open

Bianca Andreescu heeft de US Open op haar naam geschreven door in de finale gedecideerd af te rekenen met Serena Williams. De 19-jarige Canadese won voor het eerst een grandslamtoernooi terwijl ze een jaar geleden niet verder kwam dan de eerste ronde van de kwalificaties voor de US Open.

Serena Williams had bij winst in New York het record van meeste grandslamtitels in het vrouwentennis kunnen vestigen. Haar laatste drie grandslamfinales gingen verloren en Serena Williams leek ook deze keer bevangen te zijn door de zenuwen. Ze speelde een uitermate ongeconcentreerde wedstrijd en grossierde in persoonlijke fouten.

Andreescu speelde op haar beurt alsof ze kon bogen op jaren ervaring. De eerste set was een prooi voor de ijzersterk spelende Canadese, die nog niet geboren was toen Serena Williams haar eerste US Open op haar naam schreef.

Lees ook: Williams en Andreescu door naar finale US Open

In de tweede set liep Andreescu al snel uit naar 5-1, maar Serena Williams knokte zich terug tot 5-5, onder luid gejuich van het publiek dat op de hand van de 37-jarige Amerikaanse was. Toch was het Andreescu die de wedstrijd weer naar zich toetrok en de tweede set met 7-5 besliste.

De 19-jarige Andreescu komt door haar winst binnen op plek vijf van de mondiale ranglijst, terwijl ze een jaar geleden nog buiten de top-200 viel. Williams zal moeten wachten tot de Australian Open volgend jaar om haar record te vestigen.