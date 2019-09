Ambtenaren Justitie wilden ‘zo min mogelijk beperkingen’ bij vervolging Wilders

Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben vanaf het moment dat het Openbaar Ministerie in 2014 aan het departement liet weten dat Geert Wilders vervolgd zou worden voor zijn ‘minder Marokkanen uitspraken’ nog herhaalde pogingen ondernomen om invloed uit te oefenen op de vervolging van de PVV-leider.

Dit blijkt uit e-mails van topambtenaren van het ministerie van Justitie die afgelopen vrijdag op verzoek van het Haagse gerechtshof alsnog ongelakt aan het strafdossier zijn toegevoegd in de hoger beroepszaak die nu dient tegen Wilders. De documenten zijn zondag door RTL geopenbaard.

Op 10 september 2014 liet het college van procureurs-generaal aan minister Ivo Opstelten van Justitie weten dat het had besloten Wilders te vervolgen voor diens uitlatingen. Uit de nu geopenbaarde stukken blijkt dat daarna ambtenaren aan leden van het parket-generaal van het OM suggesties deden over de vervolging . „Ik zou zo min mogelijk beperkingen aanbrengen in hetgeen je voorlegt aan de rechter”, schrijft de ene topambtenaar aan de andere op 17 september 2014. „Krijgen we het requisitoir vooraf, zoals in de zaak Martijn? Dat zou ik verstandig vinden dan kunnen jij en ik meelezen en waar nuttig opmerkingen doorgeven”. Ambtenaren schrijven ook dat ze „een aantal punten” met het parket-generaal hebben doorgesproken over de „kwaadaardige” uitspraken van Wilders.

Bij het OM zijn ze ongelukkig met de nu uitgelekte documenten. Men wijst erop dat de nu openbaar geworden e-mails een week nadat er een besluit tot vervolging was genomen werden geschreven. Dat ambtenaren van het ministerie allerlei suggesties deden over het vervolgingstraject en de op te stellen persberichten zegt niets over de vervolgingsbeslissing die de Haagse officier van justitie in de zomer van 2014 nam.

Aanstaande dinsdag gaat het hoger beroep tegen Wilders verder. Advocaat Geert-Jan Knoops is al twee zitingsdagen bezig met het voorlezen van zijn pleitnota en gaat daar dinsdag mee verder. Hij zal dan naar alle waarschijnlijkheid opnieuw het hof vragen om het OM direct niet-ontvankelijk te verklaren wegens politieke bemoeienis. Tot nu toe heeft het hof laten weten pas bij de einduitspraak over deze kwestie een oordeel te gaan vellen.