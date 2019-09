Kaag trekt uitnodigingen in onder druk van het CIDI

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) heeft vier mensen die ze had uitgenodigd voor een bijeenkomst met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), deze zondag in het Mauritshuis in Den Haag, laten weten dat ze toch niet welkom zijn. Het CIDI had bezwaar gemaakt tegen hun komst, het ministerie heeft de uitnodigingen daarna alsnog ingetrokken.

Het gaat om Gerard Jonkman en Martijn de Rooi van de organisatie The Rights Forum, opgericht door oud-CDA-premier Dries van Agt, en ook om voorzitter Jaap Hamburger van de stichting Een Ander Joods Geluid en oud-journalist en blogger Maarten-Jan Heijmans. Hanna Luden, directeur van het CIDI, zegt dat de vier niet welkom zijn bij het gesprek met Kaag „omdat ze het CIDI voortdurend aanvallen en zwart maken”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een officiële verklaring weten dat de afmelding „wordt betreurd”. Dat mensen worden uitgesloten „op basis van hun standpunten” noemt het ministerie „vanzelfsprekend principieel onjuist en onwenselijk voor een volwaardige discussie”.

Kaag heeft nog overwogen om de bijeenkomst af te zeggen, staat in de verklaring. Maar ze wil „de gang van zaken” met het CIDI gaan bespreken. En: „Een volledige annulering van de CIDI-bijeenkomst en de daaropvolgende discussie zou een inhoudelijk debat onmogelijk hebben gemaakt.”

Gastenlijst

Hanna Luden noemt de bijeenkomst „besloten”, het CIDI organiseert het gesprek. „Maar het is niet geheim.” De NPO komt deze middag met een livestream.

Het CIDI vroeg zelf 110 mensen om erbij te zijn, de minister mocht ook gasten uitnodigen. Volgens Luden is dat „uit de hand gelopen”. „Het aantal mensen op de lijst werd heel groot, er staan er nu 33 op.”

Dat het een bijzonder gesprek zou worden leek al zeker vóór de weigering van deze vier. In pro-Israël-kringen was er al bij haar benoeming wantrouwen over Kaag, omdat ze is getrouwd met een vroegere Palestijnse vertegenwoordiger, Anis al-Qaq. Die is door Kaag ook uitgenodigd en staat nog steeds op de lijst.

Gerard Jonkman van The Rights Forum en Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid zeggen dat ze de uitnodiging van Kaag, verstuurd op 13 augustus, meteen hadden geaccepteerd. Ze wilden er graag bij zijn. Afgelopen vrijdag werden ze gebeld door de directeur voorlichting van Kaags ministerie, Peter Mollema. Het was duidelijk, zegt Jaap Hamburger, dat hij „enorm in zijn maag zat” met de kwestie. Kaag had ervoor gekozen om het gesprek niet af te zeggen en de vier dus toch maar niet te laten komen.

The Rights Forum noemt het op de website „een enorm teken van zwakte” dat het CIDI deze vier mensen er niet bij wil hebben. Aan de telefoon zegt directeur Jonkman: „Het ministerie had zich hard voor ons kunnen maken. Dus op het eerste gezicht is dit teleurstellend. Maar ons is toegezegd dat we er meer toelichting over zullen krijgen op hoog niveau. Ik denk dat de minister zelf daar dan wel bij zal zijn.” Jaap Hamburger zegt dat hij de beslissing wel kan „billijken”. Er is een „politieke inschatting” gemaakt van de gevolgen als ze het gesprek zou hebben afgezegd, zegt hij. „Dat snap ik wel.”