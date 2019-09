SGP komt beloften aan klagende werknemer niet na

Bij de SGP is opnieuw onrust ontstaan over een werknemer die voor de zomer misstanden aankaartte bij de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa, die voor de partij de internationale activiteiten organiseert. Die werknemer wordt daar per 1 oktober ontslagen en er is nog geen bemiddelaar aangesteld voor de afhandeling van zijn drie maanden oude klacht, zo zeggen betrokkenen. Ook weet de werknemer, nu op non-actief, nog niet wat hij vanaf oktober bij de SGP kan gaan doen.

Ondertussen doet de stichting onderzoek naar de manier waarop de ruzie begin juli is uitgelekt. SGP’ers wordt gevraagd langs te komen voor een gesprek, sommigen van hen voelen zich daardoor geïntimideerd. Volgens de stichting zelf gebeurt dit onderzoek met instemming van het partijbestuur, maar de partij ontkent dit.

De werknemer had bij de vertrouwenspersoon van de SGP geklaagd over een „onveilige werksfeer” en „verbaal-agressief gedrag” van vooral voorzitter Engelbert van Voorden (79). Ook had de werknemer vraagtekens bij het nut van de vele buitenlandse reizen van de bestuursleden, die allemaal werden betaald met overheidssubsidie.

De vertrouwenspersoon, partijbestuurslid Rien Hoek, gaf de werknemer gelijk wat betreft de onveilige werksfeer. Hij had ook van andere oud-werknemers gehoord over de cultuur van intimidatie.

De kwestie leidde tot grote onrust in de SGP over de onderlinge omgangsvormen en over de manier waarop de klagende werknemer was behandeld. Zijn contract werd gehalveerd nadat hij binnenskamers met kritiek was gekomen.

Op advies van de vertrouwenspersoon werden in juli beloften gedaan door de SGP. Er zou een „adequate en integere” afhandeling komen van zijn klacht, onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar. De werknemer zou ook verzekerd blijven van werk. De SGP zei te hopen op „een zorgvuldig proces dat leidt tot herstel van het vertrouwen”.

Lees ook: Boosheid binnen SGP over misstanden bij partijstichting

Nu blijkt dat de beloften niet worden nagekomen. Er is nog geen bemiddelaar, de werknemer weet alleen dat zijn contract bij de stichting afloopt. De hele zomer waren er geen gesprekken tussen werknemer en partijbestuur of stichting. Eerder was hem toegezegd dat hij „vanuit het partijbureau werkzaamheden kan verrichten”.

Partijvoorzitter Peter Zevenbergen zegt in een reactie dat de afhandeling van de klacht tijd nodig heeft en dat de partij handelt „in lijn met de afspraken”. Hij verwacht binnen een paar weken duidelijkheid en benadrukt dat de positie van de werknemer „wordt veiliggesteld”. De voorzitter van de stichting, Engelbert van Voorden, zei vrijdag „niet bereikbaar voor” te zijn voor de kwestie.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 september 2019