Muziekfestival Eilân op Terschelling mag toch niet doorgaan

De eerste editie van het meerdaagse muziekfestival Eilân, dat donderdag van start zou gaan op Terschelling, mag toch niet doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdagavond bepaald. De organisatie van het festival schrijft in een verklaring op Instagram „verbijsterd” te zijn. Zaterdag laat de organisatie weten of ze definitief overgaat tot annuleren.

Het was al een tijd lang onduidelijk of Eilân door zou gaan, omdat het niet aan alle eisen voldeed voor een omgevingsvergunning. Het festival zou plaatsvinden in de buurt van een stiltegebied met beschermde diersoorten op Terschelling, bij het duinmeertje van Hee. De zaak werd twee keer aan de rechter voorgelegd. Na de eerste uitspraak besloot de organisatie een aantal aanpassingen te doen, waaronder een podium te verplaatsen.

Schadelijk voor het milieu

Dat blijkt nu toch niet voldoende. De Stichting Ons Schellingerland spande een zaak aan omdat zij vond dat Eilân op meerdere manieren schadelijk voor het milieu zou zijn. De eilandbewoners werden in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat het niet duidelijk is of de stikstofuitstoot van het festival negatieve effecten heeft op het nabijgelegen natuurgebied. De uitspraak volgde een dag nadat het college van Terschelling de omgevingsvergunning had verleend.

„Na drie jaar voorbereidingen, lijkt het ondanks alles niet mogelijk om Eilân door te laten gaan”, schrijft de organisatie in een reactie. Ze willen zich verdiepen in de motivatie van de rechter alvorens zij een inhoudelijke reactie geven. Ook staat in de verklaring dat bij een „definitieve cancel” alle bij Eilân gekochte kaarten „gerefund” worden. „Als er niks verandert, annuleren we het festival”, aldus Eilân.

De voorzitter van Stichting Ons Schellingerland is blij met de uitspraak. „Het blijkt maar weer hoe slecht alles voorbereid is. Het is natuurlijk wel droevig dat zoveel mensen teleurgesteld worden. Maar ik hoop dat er lering uit getrokken wordt”, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant.

Ook ondernemers benadeeld

Niet alleen de organisatoren en festivalgangers worden geraakt door de uitspraak. Ook ondernemers worden benadeeld als het Eilân definitief niet doorgaat, omdat ze grote inkomsten mislopen. Eerder meldde RTL Z dat horecagroothandel Waddenfood op 250.000 euro omzet rekende. Directeur Wim Reinigert was dan ook niet blij dat Stichting Ons Schellingerland een zaak aanspande. “Vijf procent van de bevolking houdt dit tegen, de rest moet ervan eten”, zei hij tegen RTL Z.

Eilân zou donderdag beginnen en vier dagen duren. Het festival zou bestaan uit voornamelijk elektronische live muziek en alternatieve pop. Onder andere Maribou State, MCDE dj set en Jungle by Night stonden op het programma. Er zijn meer dan 5.000 kaarten verkocht.