Justitie El Salvador in beroep tegen vrijspraak vrouw die miskraam had

Het Openbaar Ministerie in El Salvador gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een jonge vrouw die eerder was veroordeeld voor de moord op haar zoon, die stierf als gevolg van een miskraam. Dat meldde de Salvadoraanse justitie vrijdag op Twitter. Aanvankelijk was Evelyn Hernández Cruz veroordeeld tot dertig jaar cel nadat ze een doodgeboren kind had gebaard. Later werd ze vrijgesproken.

Drie jaar geleden werd de inmiddels 21-jarige Cruz vervolgd nadat haar zoon thuis op het toilet dood was geboren. Eenmaal in het ziekenhuis deed het personeel aangifte tegen de vrouw. De rechters vonden haar medeplichtig aan moord en veroordeelden haar tot dertig jaar cel. De dood van de baby werd beschouwd als abortus, wat in alle omstandigheden verboden is in El Salvador.

Cruz zei dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat ze meerdere malen was verkracht. De jarenlange celstraf zorgde wereldwijd voor veel ophef. Cruz tekende met succes hoger beroep aan. Afgelopen augustus werd ze vrijgesproken.

‘Het enige slachtoffer is haar zoon’

Nu gaan de rechters dus in hoger beroep tegen die vrijspraak om Cruz terug in de gevangenis te krijgen, waar ze al drie jaar heeft gezeten. „Er is geen reden om haar als slachtoffer van wat dan ook te beschouwen. Daarentegen is het enige slachtoffer haar zoon”, zeggen de aanklagers op Twitter.

„Het is verschrikkelijk dat, ondanks een uitspraak die de onschuld van Evelyn bevestigde, de staat haar nog steeds probeert te criminaliseren voor een verloskundige noodsituatie”, reageert mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een verklaring op het beroep. „Het parket moet onmiddellijk stoppen met deze schandelijke werkwijze en ervoor zorgen dat noch Evelyn, noch enige andere vrouw, op discriminerende gronden van haar vrijheid wordt beroofd.”

Cruz is niet de enige vrouw in El Salvador die betrokken is bij een dergelijke rechtszaak. Tussen 2000 en 2014 zijn zo’n 150 vrouwen in El Salvador in vergelijkbare zaken veroordeeld tot veertig jaar celstraf, meldde persbureau Reuters op basis van cijfers van een lokale mensenrechtenorganisatie.