‘Joker’ met Joaquin Phoenix wint Gouden Leeuw voor beste film

Joker van regisseur Todd Phillips heeft zaterdagavond op het filmfestival van Venetië de prestigieuze Gouden Leeuw voor beste film gewonnen. In de duistere thriller speelt de Amerikaanse acteur Joaquin Phoenix de rol van het titelpersonage, de aartsvijand van Batman. De film komt in oktober uit in Nederland.

Joker ging in Venetië in première en werd al gauw een van de meest besproken films van het festival. Recensenten roemen het acteerwerk van Phoenix, die voor zijn rol als Batmans nemesis sterk vermagerde. Joker vertelt het achtergrondverhaal van het gelijknamige personage en zijn transformatie van kwetsbare eenling tot maniakale schurk. De eerste recensies zetten Joker neer als een sombere, artistieke superheldenfilm met - een zeldzaamheid voor het genre - weinig actiescènes, al zijn lang niet alle beoordelingen even positief.

GG Allin

„Ik wil Warner Bros en DC bedanken voor het stappen uit hun comfortzone en voor het nemen van zo’n grote gok met mij en deze film”, zei regisseur Phillips toen hij de Gouden Leeuw in ontvangst nam. Philips regisseerde eerder de populaire komedie The Hangover (2009). Hij debuteerde in 1993 met de spraakmakende documentaire Hated: GG Allin and the Murder Junkies, over de controversiële Amerikaanse punkzanger en cultfiguur GG Allin.

De Poolse regisseur Roman Polanski won de juryprijs met J’accuse op de 76ste editie van het filmfestival. De prijs voor beste acteur ging naar Luca Marinelli voor zijn rol in Martin Eden, Ariane Ascaride werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar werk in Gloria Mundi.

