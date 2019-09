Voor Nederlands moest ik een ikje schrijven. Ik kon niks verzinnen, dus vroeg ik het aan mijn moeder: „Mam, heb jij een idee voor mijn ikje?” Ze keek geïrriteerd en zei: „Je weet dat het een ikje heet hè? Geen jijtje.”

