‘Iraanse olietanker niet op radar, wel via satelliet gezien bij Syrië’

De Iraanse olietanker Adrian Darya 1 - voorheen bekend als Grace 1 - is opgedoken voor de kust van de Syrische haven Tartus, in de Middellandse Zee. Een Amerikaans technologiebedrijf heeft zaterdagochtend laten weten dat het schip, dat eerder deze week van de radar ‘verdween’, te zien is op een satellietfoto van dat gebied. De beelden werden vrijdag gemaakt, meldt onder meer The Guardian.

De tanker is al meerdere weken het middelpunt van een dispuut tussen de Verenigde Staten en Iran. Begin juli werd het schip Grace 1 in beslag genomen in de wateren van Gibraltar. De Britse autoriteiten dachten dat het schip op weg was naar Syrië, wat een schending van een embargo van de Europese Unie zou betekenen.

Het schip lag anderhalve maand voor anker, maar mocht van de Gibraltarese autoriteiten uiteindelijk verder varen, op voorwaarde dat het geen olie aan Syrië zou leveren. De Verenigde Staten wilden beslag leggen op het schip, maar slaagden daar niet in. Twee weken geleden voer de supertanker uit. Dinsdag werd het laatste signaal van Adrian Darya 1 ontvangen, daarna verscheen het niet meer op de radar. Waarschijnlijk is een transponder van het schip uitgeschakeld.

Spanningen Iran

De relatie tussen Iran en westerse landen leek wat te zijn verbeterd na de G7-top van eind augustus en het nieuws dat Frankrijk met het land onderhandelt over een lening. Zaterdag werd echter duidelijk dat er nog altijd spanningen zijn. Iran zelf nam in de Perzische Golf een schip in vanwege mogelijke dieselsmokkel. Dat melden internationale persbureaus op basis van lokale media in Iran. Over dat schip is niet veel bekend, behalve dat twaalf Filippijnse bemanningsleden zijn gearresteerd.

Ook liet Iran weten dat het zich niet langer gebonden acht aan de beperkingen van het nucleair akkoord uit 2015. Vrijdag is het land begonnen met verdere verrijking van uranium. Een Iraanse regeringswoordvoerder zei tegen persbureau AP dat het land binnenkort betere, snellere centrifuges inzetten voor dat proces. Iran heeft de verrijking van uranium - een onderdeel van het ontwikkelingsproces van kernwapens - ingezet omdat ook andere landen zich niet meer aan de afspraken van het atoomakkoord houden, zo liet de woordvoerder weten. Die andere landen „hebben niet veel tijd meer om de deal te redden”.

Vorig jaar trok Donald Tump de Verenigde Staten terug uit het nucleaire akkoord met Iran. De VS legden weer zware sancties op aan het land.