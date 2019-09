Grondpersoneel KLM ziet af van staking zondag

De voor zondag geplande staking van het grondpersoneel van KLM gaat niet door. Dat heeft vakbond FNV zaterdag aangekondigd na overleg met zijn leden.

„Directe aanleiding zijn tekenen die we hebben ontvangen dat KLM op voor ons belangrijke punten stappen wil gaan zetten”, zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink in een verklaring. De medewerkers van de bagageafdeling en de sleep- en tankdienst zouden zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur het werk neerleggen. Maandag sluit de FNV weer aan bij het overleg dat KLM met de andere bonden voert.

Bestuurder Van den Brink geeft de luchtvaartmaatschappij tot eind volgende week de tijd om met een nieuw voorstel te komen. Doet zij dat niet, dan volgen nieuwe stakingen.

Nieuwe cao

KLM en FNV kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, dat uit zo’n 15.000 medewerkers bestaat. De bond wil dat de medewerkers van de luchtvaartmaatschappij betere roosters krijgen. Ook eist FNV meer vaste contracten en 4 procent loonsverhoging per jaar. KLM biedt in drie jaar een verhoging die neerkomt op 6 procent.

De onderhandelingen tussen de twee partijen klapten eind augustus. Een deel van de leden van FNV Luchtvaart, waarbij 4.200 van de 15.000 medewerkers van het grondpersoneel zijn aangesloten, staakten daarom vorige week maandag en woensdag. KLM was gedwongen tientallen vluchten te annuleren.