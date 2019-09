Gevangenenruil Rusland en Oekraïne van start, vliegtuigen gearriveerd

De gevangenruil die Rusland en Oekraïne overeen zijn gekomen, is zaterdag begonnen. Getuigen meldden ‘s ochtends aan de internationale persbureaus AP en Reuters dat bij de Lefortovo-gevangenis in Moskou een onbekend aantal mensen is opgehaald met twee bussen. Zij werden naar de internationale luchthaven Vnoekovo gebracht, waar volgens de persdienst Interfax eerder een Oekraïens toestel was geland. Ondertussen is ook in Oekraïne een Russisch vliegtuig aangekomen.

Het is nog onbekend hoeveel gevangenen precies worden uitgewisseld als onderdeel van de afspraak. Onder de in Rusland gedetineerden bevinden zich in ieder geval de 24 Oekraïense matrozen die in november werden opgepakt, nadat hun schip was geënterd door de Russische marine in de Zeestraat van Kertsj. Hun advocaat heeft volgens AFP verklaard dat zij inderdaad naar Oekraïne mogen.

Onderhandelingen over de gevangenenruil begonnen eind juni, toen de onlangs verkozen Oekraïense president Zelensky een verzoek deed aan zijn Russische ambtsgenoot Poetin over de vrijlating van de zeelieden. Hij zou ook willen dat de filmmaker Oleg Sentsov wordt vrijgelaten.

Donderdag kwam onverwacht de separatisentencommandant Volodymyr Tsemach (en Oekraïens staatsburger) vrij. Hij was verdachte in de MH17-zaak en wordt vervolgd voor zijn deelname in de oorlog in Oost-Oekraïne. Tsemach was een van de gevangenen die Rusland graag vrij zag. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de ramp met de MH17 loopt nog, het Joint Investigation Team wilde hem nog spreken. Waarom de rechter in Kiev deze week besloot de man vrij te laten - en of president Zelensky in het licht van de gevangenruil misschien invloed uitoefende op de rechtsgang - is niet duidelijk.

Verder met onderhandelingen

Vorige week werd beked dat de staatshoofden per telefoon besprekingen over de ruil hadden afgerond. Die gesprekken kunnen een eerste stap zijn naar bredere onderhandelingen over voortdurende conflicten tussen Rusland en Oekraïne. Zo wil Oekraïne het gezag over de Krim terug, dat in 2014 werd ingenomen door Rusland. Er wordt ook nog altijd gevochten door het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde seperatisten in het oosten van Oekraïne. De oorlog daar heeft inmiddels meer dan 10.00 mensen het leven gekost.

De Franse president Macron stuurt ook aan op verdere onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.

