Blokker-eigenaar koopt Intertoys terug van Portugese investeerder

Intertoys en Maxi Toys komen na twee jaar weer in Nederlandse handen. Mirage Holdings, de eigenaar van Blokker, kondigde zaterdag in een persbericht aan de speelgoedketens over te nemen van de Portugese investeerder Green Swan.

De aankoop is opvallend. Nog geen half jaar geleden maakte het failliete Intertoys een doorstart onder Green Swan, dat in januari ook Maxi Toys kocht. Het investeringsfonds had grootse plannen voor Intertoys. De winkels ondergingen een metamorfose: om de concurrentie met bedrijven als Bol.com aan te gaan, moest het bij de vestigingen van Intertoys meer om de ‘beleving’ gaan.

In het persbericht zegt Mirage Holdings door te willen gaan met die strategie. De Blokker-eigenaar maakte geen financiële details bekend over de overname, die deels zelf en deels door private investeerders is bekostigd. De speelgoedketens zijn samen goed voor een jaaromzet van rond de 400 miljoen euro. De aankoop door Mirage Holdings heeft geen gevolgen voor de medewerkers van Intertoys (zo’n 1.100) en MaxiToys (plus minus 1.250).

Naamswijziging

Tot 2017 waren beide ketens al in handen van Blokker Holding, dat sinds juli Mirage Holdings heet. Als onderdeel van een grondige reorganisatie werden ze destijds verkocht aan de Britse investeerder Alteri. Die verkocht Intertoys en Maxi Toys dit jaar weer door aan Green Swan.

Maxi Toys heeft 200 winkels in Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland. Intertoys heeft 127 eigen winkels en 80 franchisefilialen in Nederland. Tientallen vestigingen zijn dit jaar na de doorstart gesloten. Door die sanering is Intertoys volgens Mirage Holdings weer een „gezonde formule” geworden.

„Het verschil wordt gemaakt door de bundeling van succesvolle winkels en merken in één groep”, zegt Mirage Holdings-eigenaar Michiel Witteveen in het persbericht. „Door deze overname ontstaat een sterke speler op de Europese markt die qua schaalgrootte in staat is om bij de inkoop de beste deals te sluiten.”

Witteveen nam huishoudketen Blokker, koopjeswinkel Big Bazar en franchiseformule Marskramer eerder dit jaar over van de familie Blokker, die het bedrijf 123 jaar geleden oprichtte. Met de Blokker-winkels gaat het al jaren slecht. In 2017 noteerde het concern een verlies van 344 miljoen euro op een omzet van 1,6 miljard euro: 400 miljoen euro minder dan een jaar eerder.