Weer scheepswrak gevonden op Maasvlakte

Na twee vondsten vorig jaar is er bij de aanleg van een nieuwe terminal op de Maasvlakte een derde scheepswrak aangetroffen. De resten werden eind juli ontdekt en worden nu onderzocht door Archeologie Rotterdam (BOOR).

Ook het derde wrak is gevonden op de plek waar gebouwd wordt aan de HES Hartel Tank Terminal aan de Beerweg. Voordat in de jaren zestig van de vorige eeuw de Maasvlakte werd aangelegd, mondde de rivier daar uit in zee. Honderden jaren lang was het een druk maritiem knooppunt.

Volgens maritiem archeoloog Wouter Waldus betreft het een groot houten deel van wat een groot schip is geweest, waarschijnlijk een oceaanvaarder. De datering van het hout moet een eerste aanwijzing opleveren over de leeftijd van het schip. Uitsluitsel daarover wordt eind deze maand verwacht. Daarna begint het onderzoek naar de identiteit van het schip. Het tweede wrak, van vorige winter, was van Duits hout.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 september 2019