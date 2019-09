AEX-index 569,84 punten | +1,8% Een positieve stemming overheerste op de beurs afgelopen week. Beleggers waren gunstig gestemd over het voornemen van China en de VS om hun overleg over de handelsoorlog te hervatten. De kans op een No Deal Brexit lijkt afgenomen na wetgeving van het Britse Lagerhuis. En in Italië is er een nieuwe regeringscoalitie.

Stijgers van de week 1. ASML +7,4% 2. ArcelorMittal +6,1% 3. ING +4,4% 4. Randstad 3,5% 5. ASR 3,3% Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsstrijd tussen China en de VS zaten op het Damrak in de lift. Donderdag werd bekend dat beide landen in oktober weer aan tafel willen. Chipmachinemaker ASML was de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi deden het bij de middelgrote fondsen ook goed. De Amerikaanse sancties tegen het Chinese Huawei treffen ook Europese chipmakers. Nu gloort erweer wat hoop.

Dalers van de week 1. Takeaway.com -3,9% 2. Galapagos -3,5% 3. KPN -2,2% 4. Shell -0,3% 5. Philips +0,4% Rode cijfers voor maaltijdbestelsite Takeaway.com. Via zakenkrant Financial Times kwam dinsdag naar buiten dat de Amerikaanse investeerder Eminence Capital zich verzet tegen de fusie van Takeaway met het Britse Just Eat. Eminence, dat een belang van ruim 4 procent in Just Eat heeft, vindt het huidige bod van Takeaway veel te laag.

De voorgenomen fusie van de postbedrijven PostNL en Sandd gaat als het aan de Autoriteit Consument & Markt ligt niet door. De toezichthouder verleent geen vergunning voor de overname. De postbedrijven menen dat de ACM de postmarkt te rooskleurig inschat en proberen via de politiek alsnog groen licht te krijgen voor de fusie.

Beleggers die handelen in het Britse pond moeten over stalen zenuwen beschikken. De koers begon maandagochtend op ruim 1,215 dollar. Maandag en dinsdag zakte de munt vervolgens bijna twee cent in aanloop naar de poging van de oppositie in het Lagerhuis om een wet tegen een Brexit zonder akkoord (No Deal) aan te nemen. Toen die wet eenmaal was aangenomen, en het Lagerhuis vervroegde verkiezingen had geblokkeerd, steeg het pond weer, naar een koers van rond de 1,23 op vrijdag.

Alle oliemaatschappijen investeren nog steeds meer in olie en gas dan goed is voor het klimaat. Daardoor zal er het komende decennium te veel olie en gas gewonnen worden om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius. Dat schreef de Britse milieuorganisatie Carbon Tracker vrijdag in een rapport.

KPN heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. De Belgische Dominique Leroy stapt over van Proximus, het voormalige Belgacom. Ze zal bij KPN een basissalaris van 935.000 euro krijgen, plus bonussen.

De Duitse regering gaat het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat verbieden. Het middel wordt vanaf 2024 volledig in de ban gedaan. Het middel heeft grote problemen veroorzaakt voor het Duitse chemieconcern Bayer. Dat bedrijf nam in 2018 het Amerikaanse Monsanto over, producent van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup waarin glyfosaat zit. Bayer is in de Verenigde Staten honderden miljoenen kwijt aan schadevergoedingen, voor mensen die kanker hebben gekregen vanwege langdurige blootstelling aan dit middel.

170 miljoen dollar moet Google betalen om een privacyzaak te schikken. Dochter YouTube verzamelde illegaal persoonlijke gegevens van kinderen.

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt eindelijk een beetje tot loonstijgingen te leiden. Bonden in de metaal- en technieksector spraken met de werkgevers een nieuwe cao af. Circa 300.000 mensen, die onder meer werken in installatiebedrijven en de metaalbewerking, krijgen 3,4 procent meer loon. Het personeel van ABN AMRO krijgt de komende twee jaar 5,5 procent meer salaris. Verder krijgen ze een week extra vakantie en meer partnerverlof bij geboorte.

De Argentijnse regering krijgt de pesocrisis amper onder controle. Om te voorkomen dat harde valuta, vooral dollars, het land verlaten, zijn nu kapitaalcontroles van kracht. Het is nu verboden om meer dan 10.000 dollar per maand op te nemen. De inflatie komt dit jaar waarschijnlijk uit op 55 procent.

