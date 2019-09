Waar is wolvin Naya?

Naam: Naya de wolvin Wetenschappelijke naam: Canis lupus Partner: August de wolf Leefplek: Bossen rond Leopoldsburg in Belgisch Limburg Voedsel: Reeën, konijnen, nu en dan een schaap Uiterlijk: Zo’n 1,5 meter lang inclusief staart, rond de 70 centimeter hoog, grijs Opvallend: Dit voorjaar beviel Naya van haar eerste nest. Sindsdien zijn de wolvin en haar welpen spoorloos.

In de Vlaamse media benadrukt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dat het nog te vroeg is voor ongerustheid. Maar toch: wolvin Naya, die zich begin 2018 op het militaire oefenterrein van Leopoldsburg vestigde, is al sinds vier maanden niet meer gesignaleerd.

Eind april was ze nog hoogzwanger op camerabeelden te zien, en vermoedelijk is ze in mei bevallen. Dat ze zich daarna een tijdlang koest zou houden lag in de lijn der verwachting, maar inmiddels beginnen wolvenkenners ongerust te worden: niemand heeft Naya of de welpen de afgelopen maanden gezien.

Het ANB heeft inmiddels extra personeel ingezet om te speuren naar wolvensporen: pootafdrukken, uitwerpselen, prooiresten, maar vooralsnog zonder resultaat. Naya’s partner August is nog wél regelmatig op camerabeelden te zien.