Voormalig president Zimbabwe Robert Mugabe (95) overleden

Robert Mugabe, de eerste president van Zimbabwe na de onafhankelijkheid, is overleden. Dat heeft zijn familie vrijdagochtend bevestigd aan de BBC. Mugabe, die al geruime tijd ziek was, is 95 jaar geworden.

Mugabe was tussen 1980 en 2017 aan de macht in het Afrikaanse land. Zelf was hij geboren in de Britse kolonie Zuid-Rhodesië. Vanaf 1965 werkte hij mee in het onafhankelijkheidsproces van de kolonie, die later Zimbabwe werd. Zo werd hij in 1980 de eerste premier van het land, na een grote overwinning bij de eerste vrije verkiezingen.

In 1987 trok hij de macht volledig naar zich toe. Hij verloor bij Westerse landen aan kreditiet na gewelddadige landhervormingen die hij rond de eeuwwisseling doorvoerde. Zijn politiek leidde tot de teloorgang van de economie. De internationale gemeenschap legde Zimbabwe en het staatshoofd zware sancties op.

Aftreden

Mugabe trad twee jaar geleden af, nadat het leger de macht in de hoofdstad Harare had overgenomen. Mugabe schoof in eerste instantie zijn veel jongere vrouw Grace - ze heeft eigen politieke ambities - naar voren als zijn opvolger, maar dat ging niet door.

Zijn uiteindelijke opvolger, Emmerson Mnangagwa - eerder vicepresident - laat vrijdag via Twitter weten met „grote droefheid” kennis te hebben genomen van het overlijden van de man die in 1980 door veel Zimbabwanen werd gezien als de „vader van de natie”. „Zijn bijdrage aan de geschiedenis van ons land zal nooit worden vergeten”, schrijft ook Mnangagwa.

Vorig jaar werd bekend dat het slecht gesteld was met zijn gezondheid. Mugabe werd toen opgenomen in een ziekenhuis in Singapore.