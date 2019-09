Twee Slovenen stelen de show op een geitenpad

Alle actie zit ‘m in de laatste 8,7 kilometer, op een geitenpad in Noord-Spanje, pas vijftien jaar geleden aangelegd voor boeren met hun vee. Los Machucos heet het aan de top, waar een monument naast de finish verwijst naar het plaatselijke melkkoeienras.

De weg ernaartoe is soms zo steil dat alleen betonplaten met groeven ertussen voor genoeg grip zorgen – het wegdek stijgt er met 30 procent. En nu moeten daar wielrenners overheen, in de dertiende etappe van een toch al knotsgekke Ronde van Spanje. Toen de Vuelta hier voor het laatst langskwam, in 2017, had Chris Froome het gevoel dat hij tegen een verticale muur op moest fietsen. Mensonterend steil is het er, spektakel gegarandeerd.

Aan de voet heeft een kopgroep nog een voorsprong van drie minuten op de mannen die voor het klassement vechten, met de Sloveen in Nederlandse dienst Primoz Roglic in de rode leiderstrui, maar een paar kilometer verderop is al die tijd verdampt.

Zigzaggend omhoog

De avonturiers fietsen zigzaggend omhoog, maar niet Roglic, die kent ook vrijdag geen zwak moment. Hij wacht tot zijn concurrenten kraken. En dat gebeurt. De Colombiaan Nairo Quintana overspeelt als eerste zijn hand, daarachter moet zijn landgenoot Miguel Ángel López ook harkend omhoog.

Hij zou een minuut verliezen. Als Roglic dat merkt versnelt hij, samen met zijn piepjonge landgenoot Tadej Pogacar, eerstejaars prof, 20 jaar pas, een supertalent. De Slovenen rijden samen naar de top van Los Machucos, alwaar Pogacar de dagzege ‘krijgt’, zijn tweede deze Vuelta. Voor Roglic is de buit al binnen: zijn voorsprong in het algemeen klassement is bijna tweeënhalve minuut.