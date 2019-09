‘Strafrechtelijk onderzoek in Venezuela naar oppositieleider Guaidó’

De Venezolaanse justitie is een onderzoek begonnen naar de oppositieleider Juan Guaidó. De politicus wordt verdacht van „hoogverraad” omdat hij een stuk land dat Venezuela claimt zou willen „weggeven” aan multinationals. Het onderzoek werd vrijdag aangekondigd, meldt persbureau AFP. Guaidó riep eerder dit jaar zichzelf uit tot interim-president van Venezuela enwordt door meer dan vijftig landen gesteund.

Minister van Justitie Tarek William Saab zegt dat Guaidó met de Amerikanen onderhandelt over de status van Esequibo, een regio waar zowel Venezuela als buurland Guyana een claim op legt. De Amerikaanse oliegigant ExxonMobil maakte in 2015 bekend dat er een groot olieveld gevonden was in het gebied. Een deal met Guyana om verder verkenningswerk te doen in Esequibo, leidde tot een boze reactie van Venezuela.

In een audio-opname zou volgens de minister te horen zijn dat een Amerikaanse functionaris een adviseur van Guaidó aanspoort om „Esequibo te leveren” aan Exxon en andere multinationals. Saab spreekt van een „illegale onderhandeling” met de VS. „De feiten wijzen op verraad.” President Maduro riep donderdag in een televisietoespraak al op tot een onderzoek naar Guaidó.

Het regime nam eerder al de parlementaire immuniteit van Guaidó af. De oppositieleider riep in april op tot een coup tegen de regering van president Maduro. Die poging mislukte omdat het grootste deel van het leger Maduro trouw bleef. Meerdere coupplegers worden vanwege de actie vervolgd, maar Guaidó niet.