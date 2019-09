Spaargeld tot ruim 400.000 euro voortaan belastingvrij

Nederlanders hoeven in de toekomst geen belasting meer te betalen over rendement uit spaarvermogens tot 440.000 euro. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vrijdag bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Momenteel ligt de grens voor mensen zonder fiscale partner nog rond de 30.000 euro.

Door de wijziging zullen voortaan veel minder Nederlanders belasting hoeven te betalen over de renteopbrengsten van hun spaargeld. Nu zijn dat er jaarlijks nog 2,9 miljoen. Dat aantal zal naar verwachting met 1,35 miljoen afnemen. De wijzigingen moeten vanaf 2022 ingaan.

Nadat de veranderingen zijn doorgevoerd, gaat de Belastingdienst ook alleen nog belasting heffen over rendement dat spaarders echt behaald hebben. Momenteel maakt de fiscus een inschatting, die er vanuit gaat dat mensen een bepaald deel van hun spaargeld beleggen. Dat levert rendementen tot 5,6 procent op, schat de fiscus. Het systeem pakt nadelig uit voor Nederlanders die niet beleggen en al hun geld op de bank houden. Door de lage spaarrente is hun daadwerkelijke rendement nihil.

De Hoge Raad vindt ook dat het huidige systeem van vermogensbelasting niet klopt. Lees ook: Belasting op vermogen moet anders

Minder afdragen

Voortaan zal de fiscus van iedere Nederlander nagaan wat precies de verhouding is tussen spaargeld en beleggingen. Wie dus amper rente krijgt over zijn of haar spaargeld, hoeft ook (vrijwel) geen belasting meer te betalen. Dit betekent volgens Snel dat een half miljoen mensen minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Wat er gebeurt als dat de spaarrente ooit negatief wordt, weet Snel niet precies. „Ik denk niet dat het de bedoeling is dat de fiscus gaat bijbetalen”, aldus de staatssecretaris.

Nederlanders die straks meer dan 440.000 euro aan spaargeld hebben, gaan over het rendement uit dat vermogen 33 procent belasting betalen. Nu ligt het tarief nog op 30 procent. Onder meer door die verhoging verwacht het kabinet dat de veranderingen de schatkist geen geld gaan kosten. Wie een fiscale partner heeft, mag overigens tot 880.000 euro belastingvrij sparen.

De aankondiging van Snel komt niet geheel als een verrassing, want in het regeerakkoord stond al dat de belastingheffing over vermogen op de schop zou gaan. Het kabinet gaat een wetsvoorstel maken van de maatregelen. Voor de zomer van 2020 moet dat bij de Tweede Kamer liggen. De invoering staat gepland voor 2022 omdat er volgens Snel tijd nodig is „deze grote structuurwijziging” door te voeren.