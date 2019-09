Serena Williams door naar finale US Open

Serena Williams heeft donderdag in de halve finale van de US Open gewonnen van Elina Svitolina. Na een wankel begin wist Williams de Oekraïense redelijk eenvoudig te verslaan, met 6-3, 6-1. Zaterdag staat zij in de finale van het grandslamtoernooi.

Lees ook: In deze vechtmodus is Williams favoriet voor de titel

De wedstrijd begon met een set die Williams mocht openen en pas kon binnenhalen na drie break points. Bij haar eerste serviceronde verloor Svitolina twee punten met een dubbele fout. Uiteindelijk wist de 24-jarige Oekraïense nog wel drie punten binnen te halen, maar de setwinst ging naar de 37-jarige Williams. Daarna had de Amerikaanse al snel de overhand in het spel en was het duidelijk dat zij zaterdag opgaat voor mogelijk haar zevende winst op de US Open.

In de finale staat Williams tegenover de Canadese Belinda Bencic of de Zwitserse Bianca Andreescu, allebei jonge spelers die respectievelijk de 13e en de 15e plaats innemen op de ranglijst. Andreescu heeft al uitgesproken erin te geloven dat zij de US Open zal winnen.

Record

De 37-jarige Williams speelt tot nog toe een soepele US Open. Slechts één set heeft zij verloren. Zij won in de kwartfinale ook al gemakkelijk van de Chinese Wang Qiang, die ze binnen drie kwartier had verslagen in twee sets. Het is dat krachtige spel dat het handelsmerk is geworden van Williams.

De laatste keer dat zij en Svitolina echter tegenover elkaar stonden echter, in 2016, werd Williams verslagen door de Oekraïense. Aangezien Svitolina op de vijfde plaats in de wereldranglijst staat, tegenover een achtste plaats voor Williams, was het nog even afwachten wie er winst zou pakken in deze halve finale.

Als Williams zaterdag wint bij de US Open, wordt dat haar vierentwintigste grandslamzege. Dat record staat vooralsnog op naam van de Australische Margaret Court, die dit in de jaren zestig en zeventig presteerde. Aangezien Williams binnenkort al 38 wordt, is deze US Open een van de laatste kansen om het record van Court te breken.