Over het gigantische, urgente probleem voor dit kabinet: PAS.

Problematisch voor het kabinet, omdat het directe gevolgen heeft op vergunningen die nodig zijn om kabinetsbeleid uit te voeren. De bouw van honderden woningen omdat er een woningtekort is, de bouw van windmolenparken voor de energietransitie, de verbreding van snelwegen, Lelystad Airport: het staat voorlopig deels stil.

Na deze aflevering van Haagse Zaken begrijp je dit hoofdpijndossier. Folkert Jensma beschrijft alle signalen die er jarenlang op wezen dat de Raad van State tot deze uitspraak zou komen. Milo van Bokkum weet wat er nu gebeurt met geplande projecten. Rik Rutten vertelt hoe het komt dat de coalitie en het kabinet rijkelijk laat beseften hoe groot de impact van het verdwijnen van PAS is en hoe de coalitie verdeeld is over dit onderwerp.

