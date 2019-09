Oppositiepoliticus Turkije krijgt bijna 10 jaar cel voor tweets

Een prominente oppositiepoliticus in Turkije is vrijdag veroordeeld voor het verspreiden van „terroristische propaganda” en het beledigen van de president op sociale media. Canan Kaftancioglu, het hoofd van de Republikeinse Volkspartij in Istanbul, kreeg negen jaar en negen maanden celstraf. Volgens de oppositie is de uitspraak politiek gemotiveerd.

Kaftancioglu (47) zegt volgens persbureau Reuters dat ze niets verkeerd heeft gedaan en dat ze in beroep gaat, dat kan ze in vrijheid afwachten. De politicus was een drijvende kracht achter de overwinning van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu bij de burgemeestersverkiezingen eerder dit jaar, een tegenslag voor president Erdogan.

De openbaar aanklager eiste zeventien jaar celstraf voor haar posts op sociale media tussen 2012 en 2017. Daarin uitte ze zich onder meer over demonstraties tegen de regering en de mislukte coup in 2016. Ook citeerde ze een leider van de Koerdische strijdgroep PKK, door de EU en Turkije bestempeld als terreurbeweging.

‘Gevormd’ door politiek

„Als het besluit van de rechtbank niet overeenkomt met het recht en gevormd is door de wensen van de politieke macht, dan betekent dit dat er geen rechtspraak bestaat in dit land”, zei Kaftancioglu na de uitspraak buiten de rechtbank in Istanul. Daar hadden zich enkele honderden demonstranten verzameld om hun steun te uiten.

Meerdere andere politici, onder wie de voormalig leider van de pro-Koerdische partij HDP Selahattin Demirtas, zitten momenteel vast in een Turkse cel vanwege vergelijkbare terreurverdenkingen.