Ook Amerikaanse staten stellen onderzoek in naar Facebook

Na eerdere federale onderzoeken gaan nu ook aanklagers van meerdere Amerikaanse staten een wettelijk onderzoek doen naar praktijken van Facebook. De procureur-generaal van New York Letitia James bevestigt vrijdag dat ze samen met acht andere staten gaat kijken naar de dominante positie van het sociale medium.

Het onderzoek, onder leiding van James, moet uitwijzen of Facebook concurrentie belemmert en privacy van gebruikers in gevaar brengt. „Zelfs het grootste sociale medium in de wereld moet zich aan de wet houden en gebruikers respecteren”, zegt James in een verklaring. Ze verwacht dat nog meer staten zullen aansluiten.

Eind juli kondigde ook het Amerikaanse ministerie van Justitie een groot onderzoek aan naar machtsmisbruik en marktverstoring door grote techbedrijven. Hoewel namen niet werden genoemd, wijst alles erop dat dit onder meer Facebook betreft.

Recordschikking

De dag voordat dit onderzoek werd ingesteld, trof Facebook een recordschikking van 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) met markttoezichthouder FTC vanwege diverse privacyschandalen. Facebook werd toen verplicht een onafhankelijke commissie in te stellen die erop toeziet dat privacyregels worden nageleefd.

Volgens Amerikaanse media kondigen ongeveer 36 staten volgende week ook een onderzoek aan naar Google, onder meer over de dominante positie van het techbedrijf. YouTube, de videodienst van Google, kreeg eerder deze week een boete van 170 miljoen dollar voor het onrechtmatig verzamelen van data van kinderen.