Burgemeester van Maastricht Penn-te Strake kocht privé een woning van ambtenaar

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht heeft vorig jaar privé een woning gekocht van een ambtenaar met wie zij zakelijk van doen had. Penn meldde de transactie niet bij de gemeente hoewel ze dat volgens deskundigen wel had moeten doen. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

De burgemeester kocht het huis van Wim Lousberg. Hij is directeur van een samenwerkingsverband van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Daarmee is hij afhankelijk van een goede relatie met burgemeester Penn, aldus de krant.

Lousberg speelde na de verkoop een hoofdrol in een politieke kwestie in de stad. In deze zogenoemde ‘spionageaffaire’ werd het e-mailverkeer van 41 gemeenteambtenaren doorgelicht door een recherchebureau. Dat onderzoek volgde na een melding van Lousberg. De affaire leidde tot politieke commotie.

Lousberg zegt tegen NRC dat hij destijds de verkoop van het huis gemeld heeft aan zijn bestuur, waarvan een Maastrichtse wethouder deel uit maakt. De woordvoerder van burgemeester Penn benadrukt dat Lousberg geen ambtenaar is van de gemeente Maastricht. „Hij is directeur van een juridisch zelfstandige entiteit waarvan het bestuur wordt gevormd door de drie wethouders van de drie gemeenten. Er is geen hiërarchische relatie tussen de burgemeester en de heer Lousberg.”

Vooraf besproken

Penn heeft de transactie vooraf besproken met commissaris van de koning Theo Bovens. Die ziet geen bezwaren, zegt zijn woordvoerder, omdat „geen sprake is van een niet-marktconforme verkoopprijs” en er „geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en de betrokken functionaris”.

In de Volkskrant zegt hoogleraar Marcel Boogers van de Universiteit Twente echter dat als een burgemeester een pand koopt van iemand met wie hij of zij zakelijk van doen heeft, dat leidt dat tot belangenverstrengeling. Eerder raakte Gerd Leers raakte als burgemeester van Maastricht in opspraak met een vastgoeddeal. Hij stapte in 2010 op na commotie over de aankoop van een vakantievilla in Bulgarije. (NRC)