KNMI gaat zware stormen voortaan een naam geven

Stormen met grote windstoten waarvoor het KNMI een code oranje of rood geeft, krijgen in het vervolg een naam. Dat meldt het weerinstituut vrijdag. Het doel is het bewustzijn van gevaarlijk weer te vergroten voordat het toeslaat. De lijst met stormnamen bevat onder andere de Nederlandse namen Piet, Jan en Gerda.

Het KNMI heeft samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en Met Éireann (Ierland) een alfabetische lijst samengesteld voor seizoen 2019-2020 met afwisselend mannelijke en vrouwelijke stormnamen. De eerste storm van dit jaar krijgt de vrouwelijke naam Atiyah. De drie landen werken samen omdat stormen grensoverschrijdend zijn.

In Groot-Brittannië en Ierland kon het publiek suggesties voor namen insturen. Daaruit zijn de populairste geselecteerd. Het KNMI heeft zelf een lijst opgesteld. Mogelijk gaat het weerinstituut in de toekomst ook het publiek erbij betrekken.

Slechts een paar stormen per jaar

Of de stormnamen in Nederland veel gebruikt gaan worden is nog de vraag. Slechts een paar keer per jaar komen dergelijk grote stormen voor in Nederland. In Groot-Brittannië en Ierland werden tien namen uitgedeeld in het vorige stormseizoen. Aangezien het seizoen waarin stormen kunnen voorkomen in september begint, sluit het KNMI nu aan.

Het KNMI meldt dat de Nederlandse naam Jan refereert naar de eerste weerman op radio en tv Jan Pelleboer en naar historisch geograaf en schrijver Jan Buisman. Kitty verwijst naar Kittie Koperberg, een joodse vrouw die in 1938 bij het KNMI in dienst kwam en werd vermoord in kamp Sobibor tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De lijst bestaat uit de volgende namen: Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince en Willow. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt, volgens internationale afspraken over stormnamen.