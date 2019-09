Inspectie: regionale meldkamers 112 nog steeds zeer kwetsbaar

Regionale meldkamers voor 112-noodoproepen hebben te weinig personeel en verouderde ICT. Ook kunnen ze elkaars taken niet over nemen als een kamer problemen heeft.

Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom (AT) in een vrijdag gepubliceerd onderzoek. De problemen kunnen leiden tot vertragingen bij het afhandelen van noodmeldingen en maakt ze „zeer kwetsbaar”.

Al in 2015 stelde de Inspectie vast dat regionale meldkamers en de landelijke centrale in Driegbergen kwetsbaar waren. Maar behalve bij de centrale in Driebergen werd

dit „nauwelijks opgepakt”, stelt de Inspectie. De centrales zien kennelijk de noodzaak niet om de „continuïteit veilig te stellen”.

Advies voor minister

Nederland werd in juni getroffen door een grote 112-storing. Dat kwam door problemen bij de provider KPN. „Omdat de impact van een verstoring in de 112-keten groot is, is het van levensbelang dat de continuïteit van die dienstverlening, waaronder die van de meldkamers, in de 112- keten goed geborgd is”, schrijft de Inspectie naar aanleiding van die storing.

Minster Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wordt geadviseerd om te investeren in personeel en techniek. Ook moet moet de minister ervoor zorgen dat meldkamers onderling noodmeldingen kunnen overnemen bij een storing. De Inspectie en AT willen jaarlijks op de hoogte gesteld worden van de stappen die gemaakt worden.