Grondpersoneel KLM gaat zondag opnieuw staken

Het grondpersoneel van KLM gaat zondag opnieuw staken. Eisen van het grondpersoneel over loonsverhoging zijn ondanks eerdere werkonderbrekingen nog niet ingewilligd, laat vakbond FNV vrijdag weten.

De staking zal van 13.00 uur tot 17.00 uur duren. Dat is twee uur langer dan de stakingen van afgelopen maandag en woensdag. „Als KLM geen fatsoenlijke cao wil afsluiten, en na twee acties nog niet reageert, moet je wel overgaan tot hardere acties”, aldus FNV-bestuurder Jan van den Brink. KLM heeft nog niet op de aankondiging gereageerd.

KLM en FNV kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, zo’n 15.000 medewerkers. De vakbond eist een jaarlijkse loonsverhoging van 4 procent, KLM biedt in drie jaar een verhoging van bij elkaar 6 procent. Deze impasse duurt nu ruim een week.

Lees meer over het cao-conflict: Vakbonden niet meer samen tegen KLM

Bij de twee stakingen deze week legden honderden KLM-medewerkers het werk neer. Het ging onder meer om personeel bij de bagageafdeling en de sleep- en tankdienst. Maandag moet KLM door de werkonderbreking 62 vluchten annuleren. Woensdag was de hinder met twaalf uitgevallen vluchten beperkter.

KLM heeft te maken met in totaal acht vakbonden, die vorige maand collectief weg liepen van de onderhandelingstafel uit onvrede met het loonbod van de luchtvaartmaatschappij. FNV Luchtvaart, waarbij 4.200 van de 15.000 medewerkers op de grond zijn aangesloten, is voorlopig de enige bond die actie voert. De andere bonden denken nog na over stakingen, of zijn inmiddels weer in gesprek gegaan met KLM.