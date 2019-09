Na zijn scheiding zette hij de motor maar gewoon in de woonkamer

Als Erik Scherder er drie kwartier over kan praten in Max Masterclass, dan moet geluk wel ergens op ons wachten. De beweeglijke neuropsycholoog wees donderdag hersengebieden aan en vertelde dat ouderen geluk beter kunnen ervaren. „Als u mij laat doorgaan, kunt u niet wachten tot u 67 bent.” Een Nederlandse geluksprofessor gaf er enkele handzame tips bij: „count your blessings, do acts of kindness en practice optimism.” Wie geen Engels spreekt lijkt voor het geluk verloren.

De gelukslessen waren een mooie voorbereiding op de zes ongelukkige mannen die de tv-kijker meteen daarna kreeg geserveerd door de EO in Mannen in het wild, een programma waarvoor flink is geleentjebuurt bij het vorig jaar door RTL uitgezonden Beau en de veteranen. Nu gaat het niet om oorlogstrauma’s: deze mannen „zitten vol in de midlife”, wat net een tikkie hipper klinkt dan de ouderwetse midlifecrisis.

Presentator Bert van Leeuwen (59) begeleidt de mannen op een tocht door de Italiaanse Alpen. Hij hield in de eerste aflevering vol dat hij zelf geen last van een ‘midlife’ had. Alle deelnemers zijn ongelukkig op hun eigen wijze. Zo was er een veertiger die pas na 25 jaar uit de kast was gekomen, wat mooi combineerde met de observatie dat de midlifecrisis eigenlijk een tweede puberteit is (maar dan met minder haar, minder energie, minder libido en meer buikvet).

Een ander, Wil uit Venlo, leek zo uit het midlife-handboek geplukt. Na zijn tweede scheiding heeft hij de motoren maar gewoon in de woonkamer gezet. „Veel mannen hebben toch iets met snelheid, benzine en motoren”, legt hij uit. Met gelijkgestemden vormt hij het ‘midlife crisis racingteam’, maar zelfspot is geen geneesmiddel: Wil zit al twee jaar thuis.

Een zeer fascinerende deelnemer is Ferdinand, succesvol adviseur in van alles en nog wat en ook nog gemeenteraadslid, maar óók een man die enorme moeite heeft met het uiten van zijn gevoelens. Het gekke is: ik heb nog nooit iemand met zoveel gevoel horen zeggen dat hij geen gevoel had.

„Hou je veel van je vrouw”, wilde Van Leeuwen weten. Korte stilte. „Je trekt samen op… Ik denk het wel.” Hij zou wel meer intimiteit willen, maar hij weet zelf ook wel: „Ik stel de vragen niet.”

Wil is het rijdende clichébeeld als je het hebt over mannen in de midlife. 'Welke man van 57 stapt er nou nog op een racemotor? Ja ik.'

Over zijn huwelijk: „We zijn allebei niet zo van de knuffeliritis.” Waarna beelden volgen van Ferdinands vrouw die naar een hok loopt, daar een bruin konijn uit tilt en dit knaagdier omstandig begint te knuffelen. Het was misschien niet helemaal de bedoeling van Mannen in het wild, maar toen wilde ik met Ferdinand trouwen.

In de eerste aflevering vielen de ontberingen nog mee. De actie speelde zich grotendeels in de bewoonde wereld af, pas aan het eind liepen de mannen de bergen in. Behalve eentje die het aan zijn knie heeft en met de jeep ging.

Wat wel al moest: een brief aan zichzelf schrijven (één weigeraar), telefoon inleveren (één tegenstribbelaar) en samen een barbecue aansteken. Ondanks uitvoerige betogen over luchtstromen en een grote dadendrang duurde dat natuurlijk eindeloos. Alle kans om elkaar eens lekker mannelijk af te zeiken, dacht ik. Maar niemand werd geprovoceerd of in de maling genomen. Voorlopig zijn de midlifers áárdige jongens.

In de komende afleveringen gaan de Mannen in het wild vast flink aan het houthakken en oerschreeuwen, maar afgaande op de teaser over aflevering twee zal het daar niet bij blijven. Zo zagen we ook een van de mannen ongemeen hard van een paard vallen. Een ander prees een group hug als de beste knuffel die hij ooit had gehad. (Okee, dat was Ferdinand.)