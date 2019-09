Een agent met een stroomstootwapen verovert gezag terug

„Het is effectief om geweld te stoppen en werkt bovendien preventief. De taser geeft politiemensen een boost van vertrouwen. Het is een belangrijke investering in veiligheid.” Erik Akerboom, korpschef Nationale politie, in De Telegraaf

In de praktijk hoeft de agent het wapen wellicht niet eens te gebruiken

„De taser heeft een meerwaarde maar is geen wondermiddel, zoals geen enkel geweldsmiddel dat is”. Uit een proef bleek: „In zeventig tot tachtig procent van de gevallen was dreigen met het wapen al afdoende en hoefde er niet gevuurd te worden”. Otto Adang, lector aan de Politieacademie, in Trouw

Om geweld tegen politieagenten te stoppen is een taser alleen niet voldoende

Naast een taser is heropvoeding nodig: „Er zou standaard in geweldszaken tegen politie, marechaussee of andere hulpverleners een ‘gedragsmaatregel geweld tegen hulpverleners’ opgelegd moeten worden”, onder toezicht van de reclassering. Sébas Diekstra, strafrechtadvocaat, op AD.nl

Een stroomstootwapen is een risicovol en zelfs potentieel dodelijk wapen

Het wordt in proeven te pas en te onpas ingezet. „Tegen mensen die wegrenden tijdens een aanhouding voor een simpele overtreding. Tegen ‘lastige’ mensen die geboeid waren of in de cel zaten. Zelfs tegen totaal ontregelde patiënten in GGZ-instellingen – mensen, kortom, die hulp nodig hadden.” Gerbrig Klos, onderzoeker bij Amnesty International, in NRC

Evalueer eerst eens de pepperspray en de verlengde en zwaardere wapenstok

„Twintig jaar terug in de tijd werd met exact dezelfde argumenten de invoering van pepperspray bepleit. Dat zou minder geweld en daardoor ook minder doden en gewonden aan beide zijden opleveren [...] en dat is helemaal niet waarheid geworden.” De pepperspray en de nieuwe wapenstok „zijn nog helemaal niet geëvalueerd.” Jaap Timmer, politiesocioloog (VU), op Radio 1

Het dragen van een taser kan averechtse effecten hebben

Agenten met een taser gebruiken bijna 50 procent vaker geweld en worden ook vaker aangevallen, bleek in Brits onderzoek. „Heel de aanwezigheid van een wapen leidde tot een verhoogde vijandigheid tussen de politie en het publiek.” Er zijn mensen „die negatief reageren op wapens, het provoceert hen”. Barak Ariel, onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge, in The Guardian

Kwestie in kaart is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie.