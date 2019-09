Europese Commissie stemt in met plan voor Lelystad Airport

De Europese Commissie gaat akkoord met een Nederlandse maatregel om het verkeer tussen Schiphol en Lelystad Airport te verdelen. Dat blijkt uit een conceptbesluit dat gepubliceerd is door de NOS. De instemming is verrassend. Eerdere versies van de zogenoemde verkeersverdelingregel (VVR) werden afgewezen door Brussel vanwege mededingingsbezwaren. Als Brussel definitief instemt met de regeling is een belangrijk obstakel voor Lelystad Airport weggenomen.

De opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld moet ervoor zorgen dat er op Schiphol meer ruimte komt voor zakelijke en intercontinentale vluchten. De VVR bepaalt dat er geen ’autonome groei’ mag plaatsvinden op Lelystad Airport: alle vluchten moeten afkomstig zijn van Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen die hun ruimte op Schiphol opgeven, krijgen voorrang in Lelystad. Ze mogen hun slots (start- en vertrektijden) ook inruilen voor een transfervlucht op Schiphol. Maatschappijen mogen niet worden gedwongen om Schiphol te verlaten. Het is nog onduidelijk hoeveel maatschappijen Schiphol willen inruilen voor Lelystad.

Eind deze maand een besluit

Een woordvoerder van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) zegt in een reactie dat het ministerie nog geen oordeel van de Europese Commissie heeft ontvangen. De procedure waarin lidstaten en andere belanghebbenden kunnen reageren loopt nog, volgens het ministerie. De minister verwacht deze maand een besluit te ontvangen. In een e-mail van de Europese Commissie aan de lidstaten staat echter dat alle 27 lidstaten hebben ingestemd met het conceptbesluit. Dit conceptbesluit werd op 18 juli aan de lidstaten voorgelegd, ze konden reageren tot 2 augustus.

De uitbreiding van Lelystad Airport is omstreden. Protest van bewoners in Gelderland en Overijssel groeide de laatste jaren uit tot landelijk verzet vanwege klimaatschade door de luchtvaart. De opening werd al drie keer uitgesteld. Het laatste uitstel werd veroorzaakt door de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid. Opening in 2020 is daardoor onmogelijk geworden. Tegenstanders van groei van de luchtvaart hoopten dat Europese bezwaren tegen de VVR zouden leiden tot verdere vertraging. Nog niet alle obstakels voor de nieuwe luchthaven zijn weggenomen.