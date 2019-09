Eindhoven Airport moet geluidsoverlast aanpakken

Eindhoven Airport moet ervoor zorgen dat het minder geluidsoverlast veroorzaakt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het advies opvolgt dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel hier eerder dit jaar over gaf.

Van Geel, ingehuurd als onafhankelijk verkenner, pleitte in zijn advies voor 30 procent minder geluidsbelasting in 2030 voor omwonenden. Ook Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en de provincie Brabant steunen het advies.

Centraal in het plan staat een nieuw ‘sturingssysteem’ voor geluidsbelasting. Een maximum hoeveelheid geluidsoverlast bepaalt voortaan hoeveel er op de luchthaven mag worden gevlogen. Op Schiphol, bijvoorbeeld, is simpelweg een maximum aantal vluchten vastgesteld.

Om de uitgesproken vermindering te behalen zonder dat het huidig aantal vliegbewegingen afneemt, moet in 2030 minstens 60 procent van de motoren schoner en stiller zijn. Minister Van Nieuwenhuizen noemt dit „ambitieus maar realistisch”.

Geen vluchten na 23:00 uur

Het nieuwe sturingsmodel geldt vanaf 2022. Tot die tijd blijft het aantal maximale vliegbewegingen op het huidige aantal van 41.500. Ook mogen geen commerciële vluchten meer worden ingepland na 23:00 uur.

Het besluit heeft geen betrekking op de militaire activiteiten op de luchthaven. De Koninklijke Luchtmacht gaat vaker vliegen vanaf Eindhoven Airport, maar dat wordt volgens de minister gecompenseerd door de inzet van stillere toestellen.

Het aantal klachten over geluidshinder rondom Eindhoven Airport lag vorig jaar 50 procent hoger dan in 2017. Er kwamen 45.000 klachten binnen, een recordaantal. Eindhoven Airport verwerkt na Schiphol de meeste passagiers per jaar in Nederland. In de eerste helft van dit jaar waren dit er zo’n 3,2 miljoen.