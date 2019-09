Den Haag wil de Amsterdamse toeristen dolgraag overnemen

Dat het in Amsterdam zo druk is met toeristen, blijkt voor andere steden een buitenkans. Den Haag wil namelijk dolgraag méér bezoekers.

Daarom neemt de hofstad vanaf vrijdag 13 september drie weken lang de VVV op het station van de hoofdstad over. Het rood-wit in de I Amsterdam-winkel wordt vervangen door het groen-geel van Den Haag, en in de winkel komt een enorme toren van Haagse hopjes te staan. Alle Amsterdamse medewerkers zijn geïnstrueerd buitenlandse bezoekers te vertellen dat Den Haag „slechts een klein uurtje met de trein is”.

Den Haag wil de komende jaren 5 procent meer bezoekers trekken. Vorig jaar waren er 1,8 miljoen overnachtingen in de stad. De ambitie is de tweede stad van Nederland te worden, niet alleen in aantallen toeristen, maar ook in bekendheid.

Bewustzijn kweken

„Dat Amsterdam ongelooflijk populair is, kunnen wij gebruiken”, zegt een woordvoerder van The Hague Marketing Bureau. Volgens hem gaat het om „bewustzijn” kweken dat „er meer in Nederland is dan Amsterdam.”

„Een half dagje Den Haag is een kleine moeite, en voor iemand uit New York of Londen is de afstand geen probleem. Of misschien laten toeristen zich inspireren de volgende keer een hotel in Den Haag te boeken”, zegt hij.

Hagenaars hoeven zich geen zorgen te maken dat hun stad nu wordt ondergelopen door lallende vrijgezellenfeesten en bierfietsen, zegt het marketingbureau. „We prijzen het koninklijke thema aan: Prinsjesdag, de oefeningen daarvoor op het strand en het Lange Voorhout, de paleizen. We willen het soort toeristen dat dat interessant vindt.”

De eerste toeristen die vrijdag de dertiende de I Amsterdam-winkel bezoeken en naar Den Haag gaan, worden in de hofstad rondgereden door een gouden koets.