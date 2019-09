De 86-jarige Ryuichi Nagayama is de oudste, actieve speler van de Fuwaku Rugby Club. Aan stoppen denkt hij niet. "Natuurlijk tackle je elkaar en voer je strijd op het veld, maar na de wedstrijd is er altijd een prettige ontmoeting. We bespreken hoe we speelden en niemand is boos. De sfeer is dan fantastisch", zo verklaarde hij zijn liefde voor de sport voordat deze foto werd genomen tijdens de warming-up voor een amateurwedstrijd in de Japanse stad Saitama.

Foto Kim Kyung-Hoon / REUTERS