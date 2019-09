Daniil Medvedev bereikt zijn eerste grandslamfinale

Voor deze US Open was Daniil Medvedev nooit verder gekomen dan de vierde ronde van een grandslamtoernooi, maar nu staat de als vijfde geplaatste Rus zondag in de finale. Hij had in de halve eindstrijd iets meer dan twee en een half uur nodig tegen de verrassende Grigor Dimitrov: 7-6, 6-4 en 6-3.

Medvedev kwam al in goede vorm naar New York toe, want dit wordt zijn vierde finale dit hardcourtseizoen op rij. “Ik moet zeggen dat ik wel van de Verenigde Staten begin te houden”, zei hij na afloop. Opmerkelijk want eerder in het toernooi werd hij nog flink uitgefloten door het publiek, nadat hij zich misdroeg tegen een ballenjongen en zijn middelvinger opstak naar de tribune. Hij heeft volgens AP in totaal ook al voor 19.000 dollar aan boetes gekregen deze US Open.

Met zijn voornamelijk defensieve stijl had Medvedev het vooral in de openingsset niet makkelijk tegen Dimitrov. Maar onder het vanwege de regen gesloten dak in het Arthur Ashe Stadium trok hij de tie-break uiteindelijk toch met 7-5 naar zich toe. In de tweede set wist de Rus in de laatste spannende game de beslissende break te forceren en in de derde set was het vervolgens een gelopen koers.

In de finale stuit Medvedev op de winnaar van het duel tussen de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de grote Italiaanse underdog Matteo Berretini, dat later in de nacht van vrijdag of zaterdag wordt gespeeld. Medvedev zei die wedstrijd “met popcorn voor de tv te gaan bekijken”.