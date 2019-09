BNG Bank Theaterprijs naar Kompagnie Kistemaker

Met de voorstelling Missie Márquez in Colombia (deel 7, 8 & 9) heeft Kompagnie Kistemaker de BNG Bank Theaterprijs, ter waarde van 45.000 euro gewonnen. Dat is vrijdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van het Theaterfestival in het Bellevue Theater in Amsterdam.

De BNG Theaterprijs is in het leven geroepen ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar. Het geldbedrag is bedoeld voor het hernemen van de winnende voorstelling langs Nederlandse theaters en/of investering in een nieuwe productie.

Bij de uitreiking zei Karlijn Kistemaker, artistiek leider van de groep, dat ze het geld zou gebruiken voor de laatste drie delen van haar twaalfdelige theatermarathon. In 2017 was Kistemaker eveneens genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs, voor de delen 4, 5 en 6, maar dat had niet geleid tot voldoende subsidie voor de volgende delen, vertelde ze.

De jury prees de winnende voorstelling om het „in drie uur tijd deelgenoot maken van haar meest persoonlijke wens, namelijk het ten tonele brengen van het boek Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez.” Haar oudoom Kees van den Broek vertaalde dit magum opus van de Colombiaanse Nobel-prijswinnaar en na zijn dood vloeiden de royalties naar haar. Door diverse conflicten kwam het er niet van het boek op toneel te brengen.

De missie zelf werd onderwerp van haar voorstellingen, volgens de jury een „zoektocht naar erfrecht en theatrale vrijheid”. Verder stel de jury: „Het is bijzonder knap hoe werkelijkheid en theater samensmelten in het magisch-realistische universum dat Kistemaker creëert. De spelers transformeren tot personages die zo uit een stripboek kunnen wandelen, maar nergens verliest hoofdpersoon Kistemaker haar integriteit of haar kwetsbaarheid. Haar volharding om haar missie te voltooien dient als een baken in de hilarische en ogenschijnlijk chaotische verwikkelingen op het toneel.”

Er waren nog zes genomineerde voorstellingen van jonge makers: Language van Vanja Rukavina / Het Nationale Theater, Don Caravaggio van Charli Chung / Frascati Producties, Bloos van Marte Boneschansker, Chimo zei Lila van Silke van Kamp, A Seat at the Table van Saman Amini / Black Sheep Can Fly, The Gate van Ariah Lester / Productiehuis Theater Rotterdam / Operadagen Rotterdam.

Eerder tijdens de bijeenkomst werd het tweede Anne Faber Stipendium uitgereikt aan Linda Kokke. Het Anne Faber Stipendium ondersteunt talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun visie, kennis en leiderschap en bestaat uit een toelage van 15.000 euro voor scholing, coaching, netwerkvorming en een kleine bijdrage in het levensonderhoud.

Missie Márquez in Colombia (deel 7, 8 & 9) van Kompagnie Kistemaker is zondag 8/9 nog te zien op het Theaterfestival, in het Compagnietheater in Amsterdam en woensdag 11/9 in Theater Kikker, Utrecht.