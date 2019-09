Beoogde bestuursvoorzitter KPN onderzocht voor voorkennis

De beoogde nieuwe bestuursvoorzitter van KPN, Dominique Leroy, wordt in België onderzocht voor een verdachte aandelentransactie. Volgens de beurswaakhond FSMA verkocht de bestuursvoorzitter van de Belgische provider Proximus een maand voor het aankondigen van haar vertrek ruim 285.000 euro aan Proximus-aandelen. Dat schrijven Belgische media vrijdag.

De FSMA onderzoekt of er sprake is van verboden handel met voorkennis. Het was de eerste gemelde aandelentransactie van de zakenvrouw in minstens drie jaar. Leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven moeten transacties melden wanneer dit in een kalenderjaar boven de 5.000 euro komt.

Leroy - sinds 2014 bestuurder van KPN’s branchegenoot Proximus - maakte donderdag na de beurstijd bekend dat ze naar KPN gaat. Een dergelijk vertrek wordt volgens de FSMA gezien als koersgevoelige informatie. Vrijdag daalde het aandeel van Proximus tot 3,2 procent, met een slotnotering die 2,5 procent lager lag.

De FSMA deed een maand geleden een eerste melding van de verdachte transactie, schrijft de Belgische krant De Standaard. Uit het onderzoek moet blijken wanneer er indicaties waren dat Leroy zou overstappen en of dus sprake is van voorkennis. De topvrouw hangt een administratieve sanctie boven het hoofd.

KPN wil niet ingaan op het onderzoek naar Leroy. Proximus wil tegenover Belgische media ook geen reactie geven.